İNGİLTERE LİGİNDEN GELEN FUTBOLCU EMNES, SÜPER LİGDE DE TUTUNAMADI
Teleset Mobilya Akhisarspor sezon başında İngiltere Premier Lig'den transfer ettiği ve 3 yıllık sözleşme imzalattığı Marvin Emnes ile yollarını ayırdı.
Teleset Mobilya Akhisarspor'da sezonun ilk devresinde bekleneni veremeyince Teknik Direktör Okan Buruk tarafından devre arasında kadro dışı bırakılan ve ikinci devreden itibaren U21 takımı ile idmanlara çıkan Hollandalı Marvin Emnes'in, tek taraflı olarak sözleşmesi feshedildi.
7 MAÇTA OYNADI
29 yaşındaki santrfor oyuncusu Marvin Renato Emnes, yeşil-siyah forma ile çıktığı 7 Süper Lig maçında 293 dakika, 2 Türkiye Kupası maçında 180 dakika oynamış ve gol şansı bulamamıştı.
Kaynak: haberinburada
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