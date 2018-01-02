İngiltere Merkez Bankası, poundun performansına bağlı bir kripto para üzerinde çalışıyor.

Telegraph'ın haberine göre İngiltere Merkez Bankası (BoE) pound'un performansına bağlı olan bir kripto para üzerinde çalışıyor.

BANKA HESAPLARINDAKİ PARALAR, DİJİTAL SİSTEME AKTARILABİLECEK

Eğer kripto para çıkarsa İngiltere'deki mudiler paralarını banka hesaplarından alıp tamamen devlet güvencesinde olan dijital sisteme aktarabilecekler.

BoE'nin başkanı Mark Carney geçen yaz başka önemli ülkelerin merkez bankaları başkanları ile dijital para dönüşümünü görüştüklerini söylemişti. Carney, blockchain teknolojisine olan sempatisi ile biliniyor.

Kaynak: haberinburada