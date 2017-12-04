İngiliz hükümeti, Suriye'de yerel halkın polis gücü kurması için geliştirilen bir yardım projesini, verilen ödeneklerin cihatçı örgütlerin eline geçtiğinin ortaya çıkması üzerine durdurdu.

PARA CİHATÇI ÖRGÜTLERİN ELİNE GEÇİYOR

BBC'nin Panorama programının gördüğü belgelere göre, "Özgür Suriye Polisi" adındaki polis örgütlenmesini desteklemek amacıyla geliştirilen proje kapsamında verilen ödeneklerin bir kısmının, projenin sahadaki uygulayıcılığını yapan taşeron danışmanlık firması Adam Smith International aracılığıyla cihatçı örgütlerin eline geçtiği anlaşıldı.

İNGİLTERE VE 5 ÜLKENİN DESTEKLEDİĞİ PROJENİN İDARESİ GAZİANTEP'TEN YAPILIYOR

Haberde, söz konusu programın milyonlarca sterlin değerinde olduğu ve İngiliz hükümeti tarafından Suriye'de halkın adalet ve güvenlik imkanlarının erişiminin desteklenmesi amacıyla 2014 yılında başlatıldığı belirtildi. İngiltere ile birlikte beş ülkenin daha destek verdiği projenin idaresi Gaziantep'ten yapılıyor.

BBC Panorama programının Pazartesi akşamı yayınlanacak bölümünde iddialarla ilgili ayrıntılara yer verilmesi bekleniyor.

POLİSLERİ EL NUSRA BİZZAT SEÇİYOR

Panorama ekibinin gördüğü belgelere göre, yardım programı kapsamında Halep eyaletinde kurulan polis gücü, faaliyet gösterebilmek için bölgeyi kontrol eden cihatçı örgüt Nureddin Zengi Hareketi'ne düzenli olarak ödeme yapmak zorunda kaldı.

Ortaya atılan bir diğer iddia da İdlib eyaletindeki iki karakolda yardım programı kapsamında görev yapacak polislerin El Kaide çatısı altında kurulan ancak daha sonra ilişkisini koparan El Nusra örgütü tarafından bizzat seçildiği yönünde.

ÖLENLERE BİLE ÖDEME YAPILMIŞ

Ayrıca, bu polis gücü kapsamında halihazırda ölmüş olan ya da sahte olduğu anlaşılan bazı kişilere de ödeme yapıldığı ve bu polis gücünün şüphelilere daha ağır cezalar verilmesi için mahkemelerle birlikte çalıştığı öne sürüldü.

ŞİRKET YALANLADI

Adam Smith International ise iddiaları sert bir dille yalanladı. Şirket açıklamasında "terörle mücadele kapsamında vergi mükelleflerinin paralarının etkin bir şekilde kullanıldığını söyledi.

Kaynak: haberinburada