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İngiltere, Suriye'yi Kıbrıs'tan vurdu

İNGİLTERE, SURİYE'Yİ KIBRIS'TAN VURDU

Suriye'ye yönelik harekatta Kıbrıs'taki İngiliz üsleri aktif olarak kullanıldı. Bir haftadır tüm izinlerin iptal edildiği Ağotur Askeri Üssü'nde havalanan 4 Tornado uçağı Suriye'yi vurdu.

Tarih : 14 Nisan 2018, 10:10
Puan Ver : İngiltere, Suriye'yi Kıbrıs'tan Vurdu(10/10)6

Suriye'ye yönelik harekatta Kıbrıs'taki İngiliz üsleri de aktif olarak kullanıldı.

İNGİLTERE KIBRIS'TAN VURDU

Bir haftadır tüm izinlerin iptal edildiği Ağotur Askeri Üssü'nde sabaha karşı 4 Tornado uçağı Suriye'yi saldırı düzenledi. Rum kaynaklardan edinilen bilgilere göre İngiltere, Kıbrıs'taki Ağutor üssü ile saldırıya katıldı. Uçakların saldırıların ardından üsse döndüğü belirtildi.

ÜSTE ALARM

Ağotur üssünde ise alarm durumun devam ettiği, yeni bir saldırı için hazır beklenildiği kaydedildi. Rum yönetimi de savaşın başlaması ile birlikte acil görüşmeler gerçekleştirdi. Anastasiadis'in Dışişleri Bakanı ve ilgili yetkililerden bilgiler aldığı ifade edildi.

6 TORNADO, 8 TYHOON UÇAĞI BULUNUYORDU

Öte yandan İngiliz üsleri "egemen" statüsünde olduğu için Rum yönetiminin, üslere yönelik bir yaptırımı olamıyor. Ağotur'da 6 adet Tornado 8 adet de Tyhoon uçak bulunuyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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