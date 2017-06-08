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İNGİLTERE'DE 45 TL'YE ALDIĞI YÜZÜĞÜ 3 MİLYON TL'YE SATTI


İNGİLTERE'DE 45 TL'YE ALDIĞI YÜZÜĞÜ 3 MİLYON TL'YE SATTI
Tarih : 08 Haziran 2017, 14:38
Puan Ver : İngiltere'de 45 Tl'ye Aldığı Yüzüğü 3 Milyon Tl'ye Sattı(5/10)5


ALIŞVERİŞE GİDERKEN BİLE TAKTI



Müzayede evinin mücevher departmanı sorumlusu Jessica Wyndham, satış öncesi yaptığı açıklamada, sahibinin elmas yüzüğü dışarı alışverişe giderken bile taktığını söyledi.



Elmas yüzüğü satan kadının adının açıklanması istemediği belirtildi. 19'uncu yüzyılda kesildiği tahin edilen 26.27 karatlık elmasın tarihine ilişkin bir bilgi bulunmuyor.



İngiliz The Independent gazetesinin haberine göre; elmasın yaklaşık 350 bin sterlin'e alıcı bulunması bekleniyordu. Ancak müzayede sonunda kapanış fiyatı 656 bin 750 sterlin oldu.



 



kaynak:karar








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