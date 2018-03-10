İngiltere Premier Ligde Everton, Brighton'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle devam ederken sahneye milli golcümüz Cenk Tosun çıktı.

NEFİS VURDU

Yıldız futbolcu, maçın 76. dakikasında ceza sahası içinde topla buluştu ve sağ ayağıyla şutunu çekti.

Top üst direğe çarpıp ağlarla buluşurken Cenk de böylece Everton forması altındaki ikinci golünü atmış oldu.

MAÇ 2-0 BİTTİ

Öte yandan Everton, mücadeleyi 2-0 kazandı ve ligde 9. sıraya yükseldi.

Kaynak: haberinburada