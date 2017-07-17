İNGİLTERE'DE CİNSEL İÇERİKLİ SİTELERE 18 YAŞ KISITLAMASI GETİRİLİYOR
İngiltere'de cinsel içerikli film sitelerine 2018 Nisan ayından itibaren 18 yaş altı çocukların girmesi engellenecek.
İngiltere Hükümeti 2018 yılından itibaren, cinsel içerikli film sitelerine girecek kişilerden en az 18 yaşında olduklarını ispatlamalarını isteyecek. Nisan ayına kadar cinsel içerikli film sitelerinin yaş kanıtlama kontrollerini sitelerine yerleştirmeleri gerekiyor. Böylece internetin çocuklar için daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.
ŞİRKETLER İHALELERDEN HABERDAR EDİLECEK
BBC Türkçe'nin aktardığına göre, kullanıcılardan kumar sitelerinde olduğu gibi kredi kartı detayları da istenebilecek. İngiltere'nin Dijital Ekonomi Yasası'na uymayan şirketlerin sitelerine erişim engellenecek. Hükümetin planına göre cinsel içerikli film sitelerine ödeme ve diğer hizmetler veren şirketler de ihlallerden haberdar edilecek.
YASANIN UYGULANIP, UYGULANMADIĞI DENETLENECEK
Yeni yasanın uygulanıp uygulanmadığı ise bir kurum tarafından denetlenecek. Bu görevin halen filmler ve bilgisayar oyunları için yaş sınırını belirleyen İngiltere Film Sınıflandırma Kurulu'na verileceği sanılıyor. Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı'nda dijital yayıncılıktan sorumlu bakan yardımcısı Matt Hancock bugün Avam Kamarası'nda yazılı bir bildiriyle süreci resmi olarak başlatacak.
Kaynak: haberinburada
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