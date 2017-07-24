İngiltere'de cinsiyet değiştirmek isteyenler, hükümetin yeni planı çerçevesinde artık herhangi bir tıbbi teşhise veya doktor onayına gerek duymayacak.

İngiltere hükümeti cinsiyet değiştirmek isteyenler için harekete geçti. Britanya'nın Kadın ve Eşitlik Bakanı Justine Greening, transseksüellerin cinsiyet değiştirme sürecinde maruz kaldıkları bürokratik işlemleri hızlandırmak istediklerini söyledi.

DOĞUM BELGESİNDEKİ CİNSİYET İBARESİ DEĞİŞEBİLECEK

Kadın olmak isteyen erkekler ve erkek olmak isteyen kadınlar bu plan doğrultusunda doğum sertifikalarındaki cinsiyet ibaresini de değiştirebilecek.

YENİ BİR "CİNSİYET TANIMA YASASI" GELİYOR

Geçtiğimiz günlerde Başbakan Theresa May, transseksüelleri ve haklarını korumak için yapmaları gereken çok şey olduğunu belirterek, yeni bir "Cinsiyet Tanıma Yasası" hazırlığında olduklarını ifade etmişti.İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn de transseksüeller konusunda, kendi kimliklerini seçmelerine izin verilmesi halinde hükümete destek vereceğini kaydetti.

MEVCUT YASAYA GÖRE İSTENEN CİNSİYETTE 2 SENE YAŞAMAK ZORUNLU

İngiltere'de halen uygulanmakta olan yasada, resmi olarak cinsiyet değiştirmeden önce bireylerin en az iki yıl boyunca olmak istedikleri cinsiyette yaşamaları gerekiyor.

Kaynak: haberinburada