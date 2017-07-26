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İngiltere'de Dizel Ve Benzinli Araçlara Yasak Geliyor
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İngiltere'de Dizel ve Benzinli Araçlara Yasak Geliyor

İNGİLTERE'DE DİZEL VE BENZİNLİ ARAÇLARA YASAK GELİYOR

İngiltere'de 2040 yılından itibaren yeni benzinli ve dizel araçların satışı tamamen sonlandırılacak.

Tarih : 26 Temmuz 2017, 12:40
Puan Ver : İngiltere'de Dizel Ve Benzinli Araçlara Yasak Geliyor(6/10)2

İngiliz basınında çıkan haberlere göre 2040 yılından itibaren İngiltere'de dizel ya da benzin motorlu taşıt satılamayacak. 'Times' gazetesinin haberinde, iklimin korunması amacıyla elektrik ve benzin ya da dizel motoru da olan hibrit otomobillerin satışı da yasaklanacağı iddia edildi.

SADECE ELEKTRİKLİ ARAÇLARA İZİN VERİLECEK

2040 yılından itibaren sadece elektrik motorlu taşıt satışına izin verilecek. İngiltere Çevre Bakanlığı basında yer alan haberlerle ilgili açıklama yapmadı ancak hükümetin kamuoyunu karar hakkında bilgilendirmesi bekleniyor.

Fransa'nın da 2040 yılından itibaren içten yanmalı motor donanımlı taşıtların satışını yasaklamayı planladığı bildiriliyor.

İngiltere hükümeti sivil toplum kuruluşlarının açtığı hava kirliliği davalarını kaybettiği için sera gazı emisyonunun azaltılmasında karar kılmıştı. Hava kirliliğinin azaltılamaması durumunda 2020 yılında İngiltere'deki dizel motorlu taşıtlardan ekstra vergi alınacağı da gazetelerde çıkan haberler arasında.

EGZOZ BORUSU TARİHE KARIŞACAK

Uzmanlar tarafından, iklimi koruma kurallarının sertleştirilmesi nedeniyle önümüzdeki yıllarda benzin ve dizel motorlu taşıt satışlarında önemli düşüş olacağı tahmin ediliyor.

Menzilinin kısa, fiyatının ise yüksek olması nedeniyle elektrikli otomobillerin toplam satış içindeki payı oldukça düşük seviyede seyrediyor.

Alman Daimler ve Volkswagen şirketleri 2025 yılından itibaren elektrik motorlu otomobillerin toplam satış içindeki payını yüzde 25'e çıkarmayı planlıyor. Geely adlı Çin şirketinin sahibi olduğu Volvo benzin ve dizel motorlu taşıtların satışına son vereceğini ve 2019'dan itibaren İsveç'teki tesislerinde sadece elektrik ve hibrit motorlu taşıt imal edeceğini duyurmuştu. Alman BMW şirketi Mini marka otomobillerin elektrik motorlu versiyonunun İngiltere'de monte edileceğini duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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