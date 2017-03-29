Cinsellikteki Tehlike! Ağız Kanserine Neden Olabilir...
Ersun Yanal'ın İstediği Beşiktaşlı...
Fatih Terim'in Gözdesi Serdar Gürler O Takımla Anlaştı
Tudor, De Jong'u Da Sildi!
Borsa Güne Düşüşle Başladı
İnşaatta Ciro Arttı, Üretim Azaldı
Suriyeli Pilot Tutuklandı
Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu

ingiltere'de piyasalar diken üstünde

İNGİLTERE'DE PİYASALAR DİKEN ÜSTÜNDE

Londra Borsası ve İngiliz sterlini, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecine ilişkin endişelerle değer kaybı yaşıyor.

Tarih : 29 Mart 2017, 15:12
Puan Ver : İngiltere'de Piyasalar Diken Üstünde(10/10)8


İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB'den çıkış sürecini başlatacak olan Lizbon Anlaşması'nın 50'nci maddesinin işletilmesi çerçevesinde Brüksel'e resmi bildirimde bulunulacak mektubu imzalamasının ardından İngiliz sterlini ve Londra Borsası FTSE-100 endeksi değer kayıplarını sürdürdü.



İngiliz sterlini yerel saatle 11.33 itibarıyla ABD doları karşısında yüzde 0,18 değer kaybederek 1,2427 seviyesine geriledi.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: İngiltere  De  Piyasalar  Diken  Üstünde    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER