İNGİLTERE'DE PİYASALAR DİKEN ÜSTÜNDE
Londra Borsası ve İngiliz sterlini, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecine ilişkin endişelerle değer kaybı yaşıyor.
İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB'den çıkış sürecini başlatacak olan Lizbon Anlaşması'nın 50'nci maddesinin işletilmesi çerçevesinde Brüksel'e resmi bildirimde bulunulacak mektubu imzalamasının ardından İngiliz sterlini ve Londra Borsası FTSE-100 endeksi değer kayıplarını sürdürdü.
İngiliz sterlini yerel saatle 11.33 itibarıyla ABD doları karşısında yüzde 0,18 değer kaybederek 1,2427 seviyesine geriledi.
kaynak:hürriyet
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