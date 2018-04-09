İngiltere'de Sarayın Yakınında Şüpheli Araç, Kenti Alarma Geçirdi!
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İngiltere'de Sarayın Yakınında Şüpheli Araç, Kenti Alarma Geçirdi!

İNGİLTERE'DE SARAYIN YAKININDA ŞÜPHELİ ARAÇ, KENTİ ALARMA GEÇİRDİ!

İngiltere'de Buckingham Sarayı yakınlarında dolaşan sürücü şüpheli bulununca gözaltına alındı. Yetkililer Almanya'da yayaların arasında dalan sürücünün yaptığı eyleme benzetti.

Tarih : 09 Nisan 2018, 14:10
Puan Ver : İngiltere'de Sarayın Yakınında Şüpheli Araç, Kenti Alarma Geçirdi!(5/10)1

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Buckingham Sarayı yakınlarında tespit edilen şüpheli aracın sürücüsü gözaltına alındı. Beyaz bir ticari araç kullanan 30 yaşındaki şüphelinin gözaltına alınmasının ardından, bölgede ekstra güvenlik önlemleri alındı.

ALMANYA'DAKİ OLAYI HATIRLATTI

Cumartesi günü Almanya'nın Münster şehrinde bir otomobilin yayaların arasına girmesi sonrasında Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, olayda terör bağlantısı olmadığını ve failin yalnız hareket ettiğine dair güçlü bulgular olduğunu söylemişti.

SALDIRGAN OLAYDAN SONRA İNTİHAR ETMİŞTİ

Olaydan sonra intihar eden saldırganın, 1 Mayıs 1969'da Sauerland'daki Olsberg'de doğan ve Münster yakınında yaşayan Jens R. isimli bir Alman vatandaşı olduğu belirtilmişti.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 20 KİŞİ YARALANMIŞTI

Saldırıda, 51 yaşındaki bir kadın ve 65 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetmiş ve 6'sı ağır 20 kişi de yaralanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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