İngiltere'de Şov Yapan Cenk: Ellerimi Hissetmiyorum
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İngiltere'de şov yapan Cenk: Ellerimi hissetmiyorum

İNGİLTERE'DE ŞOV YAPAN CENK: ELLERİMİ HİSSETMİYORUM

Stoke City maçında 2 gol atan Cenk Tosun, maç sonunda "Hava çok soğuktu. İlk yarıda ellerimi hissetmedim. Günden güne alışacağım." dedi.

Tarih : 18 Mart 2018, 13:10
Puan Ver : İngiltere'de Şov Yapan Cenk: Ellerimi Hissetmiyorum(9/10)5

İngiltere Premier Ligi'nde Stoke City karşısında attığı gollerle takımına 3 puanı getiren isim olan Cenk Tosun, maç sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Attığı 2 gol ve kazandırdığı 3 puan nedeniyle oldukça mutlu olduğunu söyleyen milli futbolcu maç sonrası şunları söyledi:

"FİZİK VE ŞUT ÇALIŞMASI YAPIYORUZ"

"Bugün kazanmak çok önemliydi. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu zor zamanlarda oldukça iyiydiler. İkinci yarıda daha iyi oynadık. Antrenmanlardan sonra Duncan Ferguson ile çalışıyorum. O Everton efsanesi ve bana çok yardım ediyor. Birlikte fizik ve şut çalışması yapıyoruz.

"BURAYA ADAPTE OLDUM"

Fizik olarak kendimi daha iyi hissediyorum. Premier Lig'e ve İngiltere'ye adapte oldum. Saha içinde de kendimi iyi hissediyorum. Maç öncesi bir toplantı gerçekleştirdik ve dış saha performansımızla ilgili konuştuk. Olduğumuzdan daha iyi oynadık diyebilirim. Zordu ama çok önemliydi.

"FİZİKSEL OLARAK HAZIR DEĞİLDİM, ÇOK ÇALIŞTIM"

Bütün sezon maç yapılan bir lige geldim. Transfer olduğumda Türkiye Ligi'de aradaydık. O yüzden fizik olarak yüzde 100 hazır değildim. Çok çalıştım.

"ELLERİMİ HİSSETMİYORDUM"

Hava çok soğuktu. İlk yarıda ellerimi hissetmiyordum. Günden güne alışacağım. Soğuğu seviyorum. Almanya'da büyüdüm. İngiltere'ye benziyor."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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