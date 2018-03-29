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İngiltere'de Süresiz Oturma Hakkının Kaldırmasına Neden Olan Aile: Bize Linç Kampanyası Başlattılar
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İngiltere'de Süresiz Oturma Hakkının Kaldırmasına Neden Olan Aile: Bize Linç Kampanyası Başlattılar

İNGİLTERE'DE SÜRESİZ OTURMA HAKKININ KALDIRMASINA NEDEN OLAN AİLE: BİZE LİNÇ KAMPANYASI BAŞLATTILAR

İngiltere'de bir çiftin açtığı davadan sonra tüm Türkler'in süresiz oturum izni kaldırıldı. Tüm gözlerin çevrildiği aile, "Olayın iç yüzü anlatılanlar gibi değil. Bize karşı bir linç kampanyası var" dedi.

Tarih : 29 Mart 2018, 13:30
Puan Ver : İngiltere'de Süresiz Oturma Hakkının Kaldırmasına Neden Olan Aile: Bize Linç Kampanyası Başlattılar(9/10)5

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın Ankara Anlaşması çerçevesinde Türk vatandaşlarına verdiği süresiz oturma hakkını kaldırmasına neden olan Türk aileye, ulaşıldı. İngiltere ile davalık olan Aydoğdu ailesinden Mustafa Aydoğdu, "Ailemle birlikte Londra'da yaşıyoruz. Olayın iç yüzü anlatılanlar gibi değil. Bize karşı bir linç kampanyası var." dedi.

İNGİLTERE, TÜRKLER'E SÜRESİZ OTURUM İZNİNİ KALDIRMIŞTI

İngiltere İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Ankara Anlaşması kapsamında İngiltere'de kendi işini kurmuş Türk vatandaşlarının süresiz oturum hakkını kaldırdığını duyurmuştu.

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre İngiltere, kararının gerekçesini süresiz oturum için yaptığı başvuru reddedilen Türk vatandaşı Hacer Aydoğdu ile 2 yaşındaki oğlunun itirazları üzerine başlayan yargı sürecinin sonucuna bağlı olduğunu söylemişti.

ANKARA ANLAŞMASI'NA GÖRE HAREKET EDİLMEYECEĞİ DUYURULDU

Bakanlığın internet sitesinde yer alan değişikliğe ilişkin verilen bilgi notunda, Ankara Anlaşması olarak bilinen anlaşma kapsamındaki süresiz oturum izni başvurularının artık kabul edilmeyeceği bildirilmişti. Bunun yerine 3 yıllık oturum vizesi verilecek.

SÜRESİZ OTURUM İZNİNİN ŞARTLARI DEĞİŞTİ

Ancak son durum süresiz oturum başvurularının tamamen sonlandırıldığı anlamına da gelmiyor. Yeni kararla birlikte süresiz oturum vizesi için bekleme süresi 5 yıla çıkacak. Daha önce bu süre 3 yıl 11 aydı. Başvuru şartları arasında İngilizce dil yeterliliği, İngiltere'de yaşam testini geçme şartının yanı sıra belli bir ücrete de tabi tutulmak da yer alacak.

BİR AİLENİN AÇTIĞI DAVADAN BÜTÜN TÜRK VATANDAŞLARI ETKİLENDİ

Bu karar, Ankara Anlaşması ile İngiltere'de yaşayan binlerce Türk vatandaşını ilgilendiriyordu. Türk vatandaşları arasında tedirginliğe neden olan bu kararın ardından, Aydoğdu ailesi hakkında kamuoyunda linç kampanyası başlatıldı.

"BİZE KARŞI LİNÇ KAMPANYASI VAR"

Aydoğdu ailesinden Mustafa Aydoğdu, "Şu aşamada konuşmak istemiyoruz ama olayın iç yüzü anlatılanlar gibi değil. Ailemle birlikte Londra'da yaşıyoruz. Bize karşı bir linç kampanyası var. Avukatımız aracılığıyla gelişmeleri takip ediyoruz. Gerekli bütün yasal haklarımızı kullanacağız. Şimdilik sadece bunları söylemek istiyorum" dedi.

AYDOĞDU DAVASINDA NE OLMUŞTU?

Hacer Aydoğdu'nun süresiz oturum başvurusu 23 Eylül 2015 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından reddedilmişti. Eşi İngiltere'de süresiz oturum hakkı alan Aydoğdu'nun aile üyesi olarak aynı amaçla yaptığı başvurunun reddine gerekçe olarak, İngiltere'de eşi ile en az iki sene yaşamış olmaması gösterilmişti.

Bakanlık kararının iptali için Yüksek Mahkemeye başvuran Aydoğdu, davayı geçen yıl kazanmıştı. Ancak mahkeme kararda, Ankara Anlaşması ile ilgili bazı yorumlara yer vermişti. Mahkeme kararında Türk vatandaşları ile aile üyelerinin başvurularının Ankara Anlaşması kapsamında değerlendirilemeyeceği görüşü yer almıştı.

Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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