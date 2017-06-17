Xbox İçin Yeni Avatarlar Ne Zaman Geliyor?
Htc U11 Daha Şimdiden Tükendi
Reklam Bombardımanı Galaxy S8 Sahiplerini Kızdırdı
Mobile Antivirüs Uygulamalarına Dikkat !
Motorola Moto Z2 Ne Zaman Tanıtılacak?
Consumer Reports: Galaxy S8+ İphone 7'den Daha İyi
Trump, Obama'nın Küba Anlaşmasını İptal Ett
Abd'den İstanbul'daki Vatandaşlarına Uyarı!
Hüseyin Çapkın Gözaltına Alındı!
Sezon Finaline Sevişme Sahnesi Damga Vurdu!
Dernek Görünümlü Kumarhanelere Baskın
Kuzeni Göğsünden Bıçaklayıp Kaçtı
İngiltere'den Körfez Ülkelerine Uyarı
Izmir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem
Ahmet Hakan'dan Sert Can Dündar Çıkışı!
Yaşlı Çift Bıçaklanarak Öldürüldü
Ölümlerin Yüzde 25'i Yüksek Tansiyondan
Elektrikli Taksiler Taksim Meydanı'nda Görücüye Çıktı!
Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operayonunda Son Durum
Jetler Alçak Uçtu... Şehirde Panik

ingiltere'den körfez ülkelerine uyarı

İNGİLTERE'DEN KÖRFEZ ÜLKELERİNE UYARI

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, Londra'da Suudi Arabistan, BAE ve Bahreynli mevkidaşlarıyla görüştü.

Tarih : 17 Haziran 2017, 09:26
Puan Ver : İngiltere'den Körfez Ülkelerine Uyarı(5/10)7


İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, başkent Londra'da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreynli mevkidaşlarıyla bir araya geldi.



İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar'ın bulunduğu bölgedeki diplomatik gerilim nedeniyle Johnson, bugün Londra'yı ziyaret eden Körfez ülkelerindeki mevkidaşlarıyla Bakanlıkta görüştü.



Mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde bölgede devam eden gerginlikten dolayı endişelerini dile getiren Johnson, ayrıca Körfez ülkelerinin bakanlarından bu durumu dindirmeleri ve ara buluculuk yoluyla hızlı bir çözüm bulmalarını istedi.



"Johnson, Katar ve ötesinde sıradan insanların hayatları üzerinde ciddi etkiler bırakacak herhangi bir gerginliğin tırmanışının engellenmesi için Körfez ülkelerine çağrıda bulundu. Johnson, İngiltere'nin, Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn tarafından önemli bir müttefike karşı alınan toplu eyleminden endişe duyduğunu açıkça belirtirken, bu ülkeleri Katar'a yönelik mevcut halde yürürlükte olan kısıtlamaları hafifletmeye çağırdı." ifadelerine yer verilen açıklamada, Johnson'ın ayrıca toplantılarda Katar'ın, Körfez müttefikleriyle ortaklaşa olarak bölgedeki radikalleşme ve terörizm belasına yönelik şimdiye kadar kaydettiği ilerlemeyi sürdürmesi gerektiğini belirttiği aktarıldı.



 



 



kaynak:milliyet








Etiketler: İngiltere  Den  Körfez  Ülkelerine  Uyarı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER