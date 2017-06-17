

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, başkent Londra'da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreynli mevkidaşlarıyla bir araya geldi.



İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar'ın bulunduğu bölgedeki diplomatik gerilim nedeniyle Johnson, bugün Londra'yı ziyaret eden Körfez ülkelerindeki mevkidaşlarıyla Bakanlıkta görüştü.



Mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde bölgede devam eden gerginlikten dolayı endişelerini dile getiren Johnson, ayrıca Körfez ülkelerinin bakanlarından bu durumu dindirmeleri ve ara buluculuk yoluyla hızlı bir çözüm bulmalarını istedi.



"Johnson, Katar ve ötesinde sıradan insanların hayatları üzerinde ciddi etkiler bırakacak herhangi bir gerginliğin tırmanışının engellenmesi için Körfez ülkelerine çağrıda bulundu. Johnson, İngiltere'nin, Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn tarafından önemli bir müttefike karşı alınan toplu eyleminden endişe duyduğunu açıkça belirtirken, bu ülkeleri Katar'a yönelik mevcut halde yürürlükte olan kısıtlamaları hafifletmeye çağırdı." ifadelerine yer verilen açıklamada, Johnson'ın ayrıca toplantılarda Katar'ın, Körfez müttefikleriyle ortaklaşa olarak bölgedeki radikalleşme ve terörizm belasına yönelik şimdiye kadar kaydettiği ilerlemeyi sürdürmesi gerektiğini belirttiği aktarıldı.











kaynak:milliyet