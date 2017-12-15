İNGİLTERE'DEN PETROL DEVRİMİ! KANALİZASYONDAN TOPLADIKLARI YAĞI BİYODİZELE DÖNÜŞTÜRÜYORLAR
İngiltere, kanalizasyonda biriken yağı diğer maddelerden ayrıştırarak, yılda 90 milyon litre çevre dostu biyodizel üretiyor.
İngiltere, kanalizasyonda biriken yağları toplayıp diğer maddelerden ayrıştırarak biyodizele dönüştürüyor. Kanalizasyonda biriken yağ, çamur ve katı maddelerden arıtıldığı bir tesise götürülüyor ve petrol haline getirilerek normal dizelden yüzde 80 daha çevre dostu bir yakıt elde ediliyor. İngiltere'deki bu tesiste yılda 90 milyon litre civarından biyodizel üretiliyor. Bu İngiltere'de 2016 yılında kullanılan toplam biyodizel miktarından büyük bir rakam.
Kaynak: haberinburada
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