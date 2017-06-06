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ingiltere'den sosyal medyaya gözaltı

İNGİLTERE'DEN SOSYAL MEDYAYA GÖZALTI

İngiltere Başbakanı May, terörün engellenmesi için ‘internet içeriği ve sosyal medyanın daha katı düzenlenmesi' çağrısında bulundu

Tarih : 06 Haziran 2017, 09:27
Puan Ver : İngiltere'den Sosyal Medyaya Gözaltı(10/10)8


İngiliz polisi başkent Londra'da cumartesi gecesi meydana gelen ve 7 kişinin öldüğü terör saldırısının ardından operasyonlarını İrlanda'ya taşırken, ülkenin öncelikli konusu güvenlik oldu. 21'i ağır 48 kişinin yaralandığı saldırı sonrasında gündemi en çok meşgul eden konuların başında ise internet güvenliği geliyor.



İngiltere Başbakanı Theresa May, aşırılığın ve terör planlamasının internet üzerinden yayılmasının önüne geçilmesi için uluslararası bir anlaşmayla siber dünyaya yönelik düzenlemelere gidilmesine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Başbakan May, saldırının sadece İngiltere'ye değil, "özgür dünyaya" da yapıldığını belirtti. "İnternet içeriğinin ve sosyal medyanın daha katı düzenlemesi" çağrısında bulunan May, bu konuda geçtiğimiz hafta da sosyal medya şirketlerinin kendi platformları üzerindeki aşırılık ve terör propagandasını engellemeye dönük adımlar atmasını istemişti. Üç saldırganın video paylaşım sitesi YouTube üzerinden radikalleştiğini belirten İngiliz medyası da, hükümetin siber güvenlik açısından bazı önlemler alması çağrısını yaptı.



 



kaynak:sabah








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