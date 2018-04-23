İNGİLTERE'NİN GÜNDEMİ BU! KATE, TAHTIN ALTINCI VARİSİNİ DOĞURDU
Sabah saatlerinde özel bir araç ile Mary hastanesine kaldırılan 36 yaşındaki Kate Middleton, sağlık bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Kraliyet bebeği, tahtın altıncı varisi oldu.
Cambridge Düşesi Kate Middleton üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Bebeğin cinsiyeti erkek. Bebeğin 3,9 kilo doğduğu duyuruldu.
BEBEK İÇİN KAMP KURDULAR
Çok sayıda İngiliz, William Shakespeare ile aynı gün doğan bebeği görmek için hastane önünde 15 gündür kamp kurmuşlar.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Kensıngton Sarayından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Kate, bu sabah saatlerinde doğum sancısının başlaması üzerine Paddington'daki St.Mary's hastanesine kaldırıldı. Londra'daki St George's Hastanesi'nin özel doğum kliniği Lindo Wing'de doğum yapan Middleton için hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
St Mary's Hastanesi önündeki hazırlıklar, 15 gün öncesinden başlamış, hastanenin bulunduğu caddeye park yasağı konularak cadde bariyerlerle kapatılmıştı.
POZ VERMESİNİ BEKLİYORLAR
Middleton ve William'ın daha önceki doğumlardan sonra olduğu gibi üçüncü bebekleriyle de doğum sonrası basına poz vermesi bekleniyor. Hem İngiliz hem de dünya basını da kraliyet ailesinin doğum sonrası fotoğrafını yakalamak için hastane önünde bekleyişini sürdürüyor.
ALTINCI VARİS OLDU
Yeni doğan kraliyet bebeği, ağabeyi Prens George ve ablası Prenses Charlotte'tan sonra tahtın altıncı varisi oldu. Prens William ve Kate Middleton'ın üçüncü bebeği, Cambridge Dükü unvanını alacak.
Kaynak: haberinburada
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