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İngiltere'nin gündemi bu! Kraliçe'ye 'dokundu' yer yerinden oynadı

İNGİLTERE'NİN GÜNDEMİ BU! KRALİÇE'YE 'DOKUNDU' YER YERİNDEN OYNADI

Kanada Valisi'nin, ülkesinde düzenlenen etkinlikte İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e yardım etmek için kolundan tutması tartışma yarattı. Protokü ihlal eden vali, "Düşmesinden daha önemli değildi" dedi.

Tarih : 22 Temmuz 2017, 18:50
Puan Ver : İngiltere'nin Gündemi Bu! Kraliçe'ye 'dokundu' Yer Yerinden Oynadı(6/10)2

Kanada Genel Valisi David Johnston'un, Kanada'nın 150. bağımsızlık yılı kutlamaları vesilesiyle geçtiğimiz çarşamba günü düzenlenen etkinlikte, kraliyet protokolünü ihlal ederek, halı kaplı merdivenden inen Kraliçe 2'nci Elizabeth'e (91) yardım etmek için kolundan tutması, İngiltere'de tartışma yarattı.

ELİZABETH'İN DİRSEĞİNDEN TUTMUŞTU

Kanada Valisi David Johnson, Kanada'nın bağımsızlığının 150. yılını kutlamak için düzenlenen etkinlik sonrasında, Kanada Evi'nin dışındaki kırmızı halı kaplı merdivenlerden inerken Elizabeth'in dirseğinden tutmuştu.

"PROTOKOL, TAKILMASINDAN DAHA ÖNEMLİ DEĞİLDİ"

Johnston, halıda bazı küçük tümsekler olduğunu belirterek "Herhangi bir takılma olmaması için protokolün ihlal edilmesinin uygun olabileceğini düşündüm" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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