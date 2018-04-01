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İngiltere'nin Yeni Güzellik Kraliçesi Başörtülü Olabilir
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İngiltere'nin yeni güzellik kraliçesi başörtülü olabilir

İNGİLTERE'NİN YENİ GÜZELLİK KRALİÇESİ BAŞÖRTÜLÜ OLABİLİR

İngiltere'nin Birmingham şehrinde güzellik kraliçesi seçine başörtülü kadın, İngiltere güzeli olmak için yarışacak. Maria yarışmayı kazanırsa ülkenin ilk başörtülü güzellik kraliçesi ünvanını ele geçirecek.

Tarih : 01 Nisan 2018, 16:10
Puan Ver : İngiltere'nin Yeni Güzellik Kraliçesi Başörtülü Olabilir(6/10)2

20 yaşındaki İngiliz genç kız, ülkenin ilk başörtülü güzellik kraliçesi olabilir. Maria isimli genç, eğer yarışmayı kazanırda ülkesi İngiltere'yi Miss World'de temsil edecek.

BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan kadın, başarısının Müslümanların karşı karşıya kaldığı stereotiplere meydan okumaya yardımcı olacağını umuyor. Daha önce Miss England yarışmasına katılan Müslüman kadınlar olsa da ilk defa başörtülü bir kadın yarışmacı oldu.

MAYO GİYİP GİYMEME KONUSUNDA KARARSIZ

Birmingham şehrinde düzenlenen yarışmayı kazanarak Miss Birmingham seçilen Maria, başarı şansının çok az olduğunu düşündüğünü söyledi. Maria yarışma finallerinde mayo giymesi gerekirse ne yapması gerektiğine de henüz karar vermiş değil. Belki burkinİ giyebileceğini söyleyen Maria henüz kararını vermiş değil.

Yarışmanın yarı finalleri Temmuz ayında gerçekleştirilecek.



 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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