İNGİLTERE'NİN YENİ İÇİŞLERİ BAKANI, PAKİSTAN ASILLI POLİTİKACI SACİD CAVİD OLDU
İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd'un istifasının ardından Pakistan asıllı politikacı Sacid Cavid'i yeni içişleri bakanı olarak atadı.
İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd'un istifasının ardından Pakistan kökenli Sacid Cavid'i yeni içişleri bakanı olarak atandı. İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, Bakanlığı'nın göçmenlere yönelik sınır dışı uygulamaları konusunda parlamentoyu yanlış bilgilendirdiğinin ortaya çıkmasının ardından, istifa etmişti.
MUHALEFETİN HEDEFİ OLMUŞTU
Rudd, 2. Dünya Savaşı sonrasında başta Karayipler olmak üzere, eski kolonilerden işçi olarak ülkeye gelen göçmenlerin zorla sınır dışı edilmesine yönelik uygulamaları nedeniyle muhalefetin hedefi durumundaydı.
Rudd, sınır dışı uygulamasında bakanlık içinde sayısal hedefler koyulduğu yönündeki iddialarla ilgili, parlamentonun konuya dair araştırma komisyonu önünde "bilgisi olmadığını" söyleyerek, kendisini savunmuştu. Ancak uygulamanın Rudd'un talimatı ve bilgisi çerçevesinde hayata geçirildiği ortaya çıkmıştı.
İSTİFALAR GELDİ
Son olarak Rudd'un sınır dışı uygulamasındaki sayısal hedefleri Başbakan May'e aktardığı bir mektup basına sızmıştı.
Rudd, Kasım ayından bu yana May hükümetinden istifa eden 4. bakan oldu. Daha önce Savunma Bakanı Michael Fallon, Başbakan Yardımcısı Damian Green ve Eğitim Bakanı Justine Greening istifalarını vermişti.
Kaynak: haberinburada
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