İNGİLTERE'Yİ SALLAYAN İDDİA: IBRAHİMOVİC VE MOURİNHO'NUN ARASI BOZUK
Chelsea'nin eski futbolcusu Adrian Mutu: Zlatan Ibrahimovic ve Jose Mourinho'nun arasının bozuk olduğunu söyledi.
Premier Lig takımlarından Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Zlatan Ibrahimovic hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Kariyerinin bir döneminde Chelsea forması giyen Romanyalı eski futbolcu Adrian Mutu, Ibrahimovic ile Mourinho'nun aralarının soğuk olduğunu belirtti.
"ARALARINDA PROBLEM VAR"
Mutu, yaptığı açıklamada "Ibrahimovic sakat değil, Mourinho ile arasında problem var, o yüzden kadroya alınmıyor. Mourinho, performansı önemsemez. Onun tek düşündüğü sonuçtur" sözlerini kullandı.
Portekizli teknik direktör, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Ibrahimovic'in sezon sonunda Manchester United'dan ayrılacağını söylemişti. İsveçli yıldızın, önümüzdeki sezon Amerika'da oynaması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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