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Iniesta, Çin Ekibiyle Değil Japon Takımıyla Anlaşmış
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Iniesta, Çin Ekibiyle Değil Japon Takımıyla Anlaşmış

INİESTA, ÇİN EKİBİYLE DEĞİL JAPON TAKIMIYLA ANLAŞMIŞ

Barcelona ile yollarını ayıran Andres Iniesta'nın Çin takımı ile reklam anlaşması yaptığı ortaya çıktı. 33 yaşındaki futbolcu, Japon takımı Vissel Kobe'ye gidiyor.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 10:20
Puan Ver : Iniesta, Çin Ekibiyle Değil Japon Takımıyla Anlaşmış(9/10)5

Barcelona'ya veda eden Andres Iniesta'nın yeni adresinin Çin olmadığı ortaya çıktı.

Iniesta'nın isminin geçtiği Chongqing Dangdai Lifan'dan resmi açıklama yapıldı ve "Andres Iniesta ile reklam anlaşması yaptık. Oyuncu olarak kadromuza katmayacağız" ifadeleri kullanıldı.

"JAPONYA'DA OYNAYACAK"

İspanya basınında yer alan haberlere göre; Iniesta, Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski'nin de forma giydiği Japon ekibi Vissel Kobe'ye transfer olacak ve yılda 25 milyon euro kazanacak.

Haberde; Barcelona'nın sponsorluğu yapan şirketin transferde büyük rol oynadığı belirtildi.

RONALDO: TARİHİN EN İYİ İSPANYOL FUTBOLCUSU

Iniesta hakkında övgü dolu sözler kullanan Real Madridli Ronaldo, "Iniesta, Ballon d'Or ödülünü almayı hak ediyordu ama bu ödüle muhtaç değil. O, tüm zamanların en iyi İspanyol futbolcusu." şeklinde konuştu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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