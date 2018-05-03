İNŞAAT ÇUKURUNA DÜŞÜP YARALANAN KURT BÖYLE KURTARILDI
Kütahya'da, inşası süren mesire alanındaki bir yapının temeli için kazılan 3 metre derinliğindeki çukura düşerek mahsur kalan kurt, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kütahya'da, inşası süren mesire alanındaki bir yapının temeli için kazılan 3 metre derinliğindeki çukura düşerek mahsur kalan kurt, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
TEMEL DUVARININ YANINDAKİ BOŞLUKTA SIKIŞTI
Kütahya-Eskişehir karayolunun 30. kilometresinde bir kurdun inşaat çukuruna düştüğü ihbarını alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü ile Kütahya Belediyesi itfaiye ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, temel duvarının yanındaki boşlukta sıkışan kurda müdahale etti.
YARALANAN KURT KURTARILDI
Ucunda tasma olan aparatı boynuna geçirerek kurdu çukurdan çıkaran ekipler, kurda sakinleştirici iğne yaptı. Arka bacaklarından yaralandığı belirlenen kurt, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü ekiplerince kafese konularak tedavi edilmek üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü.
"SESİN OLDUĞU YÖNE GİTTİM, ÇUKURDA BİR KURDUN YATTIĞINI GÖRDÜM"
Mesire alanında bekçilik yapan Selahattin Talas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaat çukurunda bir hayvan sesi duyduğunu ancak müdahale edemediğini söyledi. Çukuru kontrol ettiğinde ise kurdu gördüğünü anlatan Talas, şöyle konuştu: "Sesin olduğu yöne gittim ve çukurda bir kurdun yattığını gördüm. Telefonum çekmediği için kimseye haber veremedim. Bir müddet sonra karayolları ekiplerinin buradan geçtiğini gördüm. Onlara söyledim. Onlar da sağ olsunlar ilgilileri aradılar. Ekipler gelip hayvanı kurtardılar."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Riva'daki Taşınmazların Özelleştirilmesi İhalesinde Teklif Veren Olmadı
- Türkiye'nin En Büyük Şehir Hastanesi İçin Geri Sayım Başladı!
- Lamborghini, Traktörünü Sıfır Araç Fiyatına Satıyor
- Türkiye Genelinde 444'lü Hatlara Ulaşım Sağlanamıyor!
- Kırmızı Bültenle Aranıyordu! Çiftlik Bank'ın Beyin Takımı'ndan Düzgün Genç Tutuklandı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Avustralya 1 Milyondan Fazla Kanguruyu Öldürecek
- Ürdün İran'la Diplomatik İlişkilerini Kesen Fas'a Destek Verdi
- Eta Silahsızlanma Süreci Kapsamında Son Silahlarını Da Fransız Yetkililere Teslim Etti
- İsrailli Adam Siyahi Mülteciye Hakaretler Savurup Zorla Selfie Çekti
- Bundan Böyle Ünlü Adada Plastik Çatal-Bıçağa İzin Yok!
Bu Haberle İlgili Yorumlar