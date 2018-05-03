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İnşaat Çukuruna Düşüp Yaralanan Kurt Böyle Kurtarıldı

İNŞAAT ÇUKURUNA DÜŞÜP YARALANAN KURT BÖYLE KURTARILDI

Kütahya'da, inşası süren mesire alanındaki bir yapının temeli için kazılan 3 metre derinliğindeki çukura düşerek mahsur kalan kurt, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 14:40
Puan Ver : İnşaat Çukuruna Düşüp Yaralanan Kurt Böyle Kurtarıldı(10/10)6

Kütahya'da, inşası süren mesire alanındaki bir yapının temeli için kazılan 3 metre derinliğindeki çukura düşerek mahsur kalan kurt, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

TEMEL DUVARININ YANINDAKİ BOŞLUKTA SIKIŞTI

Kütahya-Eskişehir karayolunun 30. kilometresinde bir kurdun inşaat çukuruna düştüğü ihbarını alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü ile Kütahya Belediyesi itfaiye ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, temel duvarının yanındaki boşlukta sıkışan kurda müdahale etti.

YARALANAN KURT KURTARILDI

Ucunda tasma olan aparatı boynuna geçirerek kurdu çukurdan çıkaran ekipler, kurda sakinleştirici iğne yaptı. Arka bacaklarından yaralandığı belirlenen kurt, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü ekiplerince kafese konularak tedavi edilmek üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü.

"SESİN OLDUĞU YÖNE GİTTİM, ÇUKURDA BİR KURDUN YATTIĞINI GÖRDÜM"

Mesire alanında bekçilik yapan Selahattin Talas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaat çukurunda bir hayvan sesi duyduğunu ancak müdahale edemediğini söyledi. Çukuru kontrol ettiğinde ise kurdu gördüğünü anlatan Talas, şöyle konuştu: "Sesin olduğu yöne gittim ve çukurda bir kurdun yattığını gördüm. Telefonum çekmediği için kimseye haber veremedim. Bir müddet sonra karayolları ekiplerinin buradan geçtiğini gördüm. Onlara söyledim. Onlar da sağ olsunlar ilgilileri aradılar. Ekipler gelip hayvanı kurtardılar."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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