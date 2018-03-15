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İnşaat kazısı yapılan alandan insan kafatası ve kemikleri fışkırdı

İNŞAAT KAZISI YAPILAN ALANDAN İNSAN KAFATASI VE KEMİKLERİ FIŞKIRDI

Eskişehir'de inşaatın temel kazısında, çok sayıda insan kafatası ve kemiği bulundu. Mahalle sakinleri, inşaatın olduğu yerin eski mezarlık olduğunu söyledi.

Tarih : 15 Mart 2018, 14:40
Puan Ver : İnşaat Kazısı Yapılan Alandan İnsan Kafatası Ve Kemikleri Fışkırdı(7/10)3

Odunpazarı ilçesine bağlı Cunudiye Mahallesi Kargapınar Sokak'ta bulunan İl Jandarma Komutanlığı karşısında yapılacak apartmanın inşaat temel kazısı sırasında, önceki gün onlarca insan kafatası ve kemiği bulundu.

YETKİLİLER KEMİKLERİN NUMUNELERİNİ ALDI

İnşaat işçileri, '155 Polis İmdat' hattını arayarak, durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri de kafatasları ile kemiklerin fotoğraflarını çekip, numuneler aldı.

İNŞAAT ALANI ÖNCEDEN MEZARLIKTI

Yetkililer, kafatası ve kemiklerin inceleneceğini belirtirken, mahalle sakinleri ise inşaat kazısının olduğu yerin daha önce mezarlık olduğunu söyledi. Mahalleli, ayrıca inşaat alanının Odunpazarı Mezarlığı yakınında olduğunu belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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