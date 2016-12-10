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inşaat sektörünü uçuracak düzenleme

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ UÇURACAK DÜZENLEME

Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı KDV müjdesi inşaat sektöründe heyecan yarattı. Yaklaşık 1.5 milyar liralık KDV iadesi beklediklerini söyleyen sektör temsilcileri, “Bu düzenleme inşaatı uçurur” dedi

Tarih : 10 Aralık 2016, 13:11
Puan Ver : İnşaat Sektörünü Uçuracak Düzenleme(8/10)10


Başbakan Binali Yıldırım'ın önceki gün açıkladığı Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) kararlarından inşaat sektörüne milyarlık KDV müjdesi çıktı.



İVME KAZANACAK

Başbakan Yıldırım'ın "İnşaat işlerinde KDV'ye iade vereceğiz. İnşaata yeni bir uygulama, kolaylık, ilave imkân geliyor" açıklaması sektörede heyecan yarattı. Yaklaşık 1.5 milyar liralık KDV alacağı bulunan inşaat sektörü bir yıl içinde yaptığı harcamaya karşılık KDV'nin tamamını alacak. KDV iadelerini birkaç yıl gecikmeli ve eksik olarak aldıklarını belirten inşaat sektörünün önde gelen temsilcileri, müjdeyi "Sorunun çözülmesini yıllardır bekliyorduk. İnşaata başladığımız her süreçte KDV ödüyoruz. Bitmesini beklemeden, üretim aşamasında KDV'yi alacak olmamız bize ciddi anlamda finansman rahatlığı sağlayacak. Bu düzenleme inşaat sektörüne büyük bir ivme kazandıracak" şeklinde yorumladı.



NAKİT AKIŞINA DESTEK

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, üretim aşamasında oluşan KDV alacaklarının alınması gerektiğini belirterek, "Projelerimizi hayata geçirirken ödenen KD V miktarının bir kısmını alabilirsek eğer, nakit akışımıza destek olur diye düşünüyorum. Bu durum da sektörü ciddi anlamda hareketlendirir" şeklinde konuştu.



SIKINTILARA MERHEM OLUR

Gayrimenkul sektörünün istihdam yaratarak 250 alt sektörübeslediğini hatırlatan GYODER Başkanı Aziz Torun, "Büyümeninlokomotif sektörü inşaatın desteklenmesi gerekiyor. Böyle bir KDV iadesi söz konusu olursa ve çerçeve büyütülürse sektör ivme kazanır. Sıkıntılarımıza merhem olur" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: İnşaat  Sektörünü  Uçuracak  Düzenleme    haber

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