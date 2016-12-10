

Başbakan Binali Yıldırım'ın önceki gün açıkladığı Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) kararlarından inşaat sektörüne milyarlık KDV müjdesi çıktı.







İVME KAZANACAK



Başbakan Yıldırım'ın "İnşaat işlerinde KDV'ye iade vereceğiz. İnşaata yeni bir uygulama, kolaylık, ilave imkân geliyor" açıklaması sektörede heyecan yarattı. Yaklaşık 1.5 milyar liralık KDV alacağı bulunan inşaat sektörü bir yıl içinde yaptığı harcamaya karşılık KDV'nin tamamını alacak. KDV iadelerini birkaç yıl gecikmeli ve eksik olarak aldıklarını belirten inşaat sektörünün önde gelen temsilcileri, müjdeyi "Sorunun çözülmesini yıllardır bekliyorduk. İnşaata başladığımız her süreçte KDV ödüyoruz. Bitmesini beklemeden, üretim aşamasında KDV'yi alacak olmamız bize ciddi anlamda finansman rahatlığı sağlayacak. Bu düzenleme inşaat sektörüne büyük bir ivme kazandıracak" şeklinde yorumladı.







NAKİT AKIŞINA DESTEK



Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, üretim aşamasında oluşan KDV alacaklarının alınması gerektiğini belirterek, "Projelerimizi hayata geçirirken ödenen KD V miktarının bir kısmını alabilirsek eğer, nakit akışımıza destek olur diye düşünüyorum. Bu durum da sektörü ciddi anlamda hareketlendirir" şeklinde konuştu.







SIKINTILARA MERHEM OLUR



Gayrimenkul sektörünün istihdam yaratarak 250 alt sektörübeslediğini hatırlatan GYODER Başkanı Aziz Torun, "Büyümeninlokomotif sektörü inşaatın desteklenmesi gerekiyor. Böyle bir KDV iadesi söz konusu olursa ve çerçeve büyütülürse sektör ivme kazanır. Sıkıntılarımıza merhem olur" ifadelerini kullandı.







kaynak:ahaber