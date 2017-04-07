Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2016'nın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,9 artarken, üretim endeksi yüzde 1,4 azaldı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2016'nın 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,9 artarken, inşaat üretim endeksi yüzde 1,4 geriledi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016'nın 4. çeyreğine (Ekim-Aralık) ilişkin "İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri" verilerini açıkladı.



Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2016'nın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,9 artış gösterdi. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,5, 2016'da ise bir önceki yıla göre yüzde 10,8 arttı.







kaynak:hürriyet