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İnsanlık Dışı! Köpeği Motosikletin Arkasına Bağlayıp Sürükledi

İNSANLIK DIŞI! KÖPEĞİ MOTOSİKLETİN ARKASINA BAĞLAYIP SÜRÜKLEDİ

Adana plakalı 3 tekerlekli motosikletin arkasına, bir köpeğin iple bağlanarak sürüklendiği görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti.

Tarih : 09 Nisan 2018, 13:00
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Adana plakalı 3 tekerlekli motosikletin arkasına, hareketsiz haldeki bir köpeğin iple bağlanarak sürüklendiği görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti.

NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİĞİ BİLİNMİYOR

Sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanan görüntüde; hareketsiz haldeki bir köpek iple bağlanarak 3 tekerlekli motosikletle yerde sürükleniyor. Ne zaman ve nerede çekildiği bilinmeyen görüntüde, köpeğin sürüklendiğini gören bir vatandaş tepki gösteriyor. Köpeği yerde sürükleyen motosiklet sürücüsü ise görüntüye yansımıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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