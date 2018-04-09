İNSANLIK DIŞI! KÖPEĞİ MOTOSİKLETİN ARKASINA BAĞLAYIP SÜRÜKLEDİ
Adana plakalı 3 tekerlekli motosikletin arkasına, bir köpeğin iple bağlanarak sürüklendiği görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti.
Adana plakalı 3 tekerlekli motosikletin arkasına, hareketsiz haldeki bir köpeğin iple bağlanarak sürüklendiği görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti.
NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİĞİ BİLİNMİYOR
Sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanan görüntüde; hareketsiz haldeki bir köpek iple bağlanarak 3 tekerlekli motosikletle yerde sürükleniyor. Ne zaman ve nerede çekildiği bilinmeyen görüntüde, köpeğin sürüklendiğini gören bir vatandaş tepki gösteriyor. Köpeği yerde sürükleyen motosiklet sürücüsü ise görüntüye yansımıyor.
Kaynak: haberinburada
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