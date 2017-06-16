

Mobil sektörünün ve teknolojinin oldukça gelişmesiyle büyük bir ivme yakalayan sosyal ve mobil uygulamalara Turgutlulu gençlerden bir yenisi daha ekleniyor. Turgutlulu gençler hazırladıkları 'Patates' adlı sosyal paylaşım sitesiyle Instagram ve Snapchat'e Türk rakip çıkarmaya hazırlanıyor.



Popüler sosyal medya platformlarının farklı özelliklerini birleştirerek yeni bir paylaşım platformu kuran Turgutlu Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi (TURBEM) üyesi 12 genç beyin, 'Patates' adını verdikleri Türk yapımı uygulamayla sosyal medya alanında marka haline gelmeyi hedefliyor. 'Patates' isimli uygulamanın tamamının, TURBEM'de eğitim alan Türk programcılar ve tasarımcılar tarafından oluşturulduğunu belirten TURBEM Android Uygulama ve Geliştirme Kursu öğretmeni Ertuğrul Üngör, uygulamanın önümüzdeki aylarda Google Play Store ve Apple Store'dan ücretsiz olarak indirilebileceğini bildirdi.







'Patates' uygulaması hakkında bilgi veren Ertuğrul Üngör, "TURBEM'de birçok etkinlik yapıyoruz ve herkes bir şeylerden faydalanmak istiyor. Bu kapsamda çok sayıda kurs açıldı ve bunlardan bir tanesi de benim vermiş olduğum Android Programlama eğitimi oldu. Yaklaşık 25 kişiyle kursumuzu tamamladık. Kursumuzda yer alan 12 kişi ile birlikte 'Patates' adını verdiğimiz bir uygulamayı hayata geçirdik. Biraz Instagram ve biraz da Snapchat'ten alıntılar yaptık açıkçası. Onların iyi yönlerini aldık uygulamayı geliştirmeye başladık. Yazın da ekibimiz bir araya gelerek çalışmalarına devam edecek. Güzel bir uygulamanın ortaya çıkacağına eminiz ve patentini alacağız. Milli bir sosyal medya olmaya kadar gideceğine inanıyoruz. Bu kursu açmamıza vesile olan Turgutlu Belediye başkanımız Turgay Şirin'e, Turgutlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ve TURBEM yetkilisi Metin Akgül'e teşekkür ediyoruz" dedi.







kaynak:habertürk