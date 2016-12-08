Sosyal medya uygulamalarında zirvede yer alan Instagram alacağı son güncelleme ile birçok yeni özelliğe de kavuşmuş olacak. Peki bu güncellemeler arasında güvenlik önlemleri de olacak mı? Detayları haberimizde.



Sosyal medya uygulamalarında zirvede yer alan Instagram alacağı son güncelleme ile birçok yeni özelliğe de kavuşmuş olacak. Peki bu güncellemeler arasında güvenlik önlemleri de olacak mı? Detayları haberimizde.



Şüphesiz sosyal medya hayatımızda önemli bir yer tutuyor. Neredeyse her anımızı insanlarla paylaşma yarışı içinde olduğumuzdan, sosyal medya uygulamaları da bunlara dair geliştirmelere sürekli devam etmekte. En popüler fotoğraf ve video paylaşma uygulaması olan Instagram yeni bir güncellemeye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.



Gelen güncellemeye baktığımızda ise kullanıcıların daha çok gizlilik yönünde birtakım yenilikler ile karşı karşıya kalacağı gözlemlenebiliyor. Instagram sadece bir fotoğraf platform olmaktan çıkıp birçok kişinin para kazandığı bir ortama da dönüşmüş durumda. Bu gibi durumlar da hesapların çalınması gibi gündeme vuracak sorunlara yol açıyor. Birçok ünlü bu gibi sorunlarla başa çıkmaya çalışırken henüz bunu engellemeye dair bir sistem ortaya çıkmadı. Şirketin CEO'su Kevin Systrom tarafından resmiyete kavuşan güncelleme Instagram'da gizliliğin daha ön plana çıkmasına olanak tanıyacak.



Yorumlar Kapatılabilecek



Bunlardan ilki yorumları kapatabilme özelliği. Sadece onaylanmış hesaplar tarafından kullanılabilen bu özellik, artık tüm hesaplar için kullanılabilir olacak. Kullanıcılar gönderiyi paylaşmadan önce “Gelişmiş Ayarlar” bölümünden kullanıcı yorumlarını kapatabilecek. Bunun yanı sıra artık yorumlar içinde bir beğeni bırakabileceğiz.



Diğer bir güncelleme ise hesaplarını gizli olarak kullananlara yönelik. Takip isteğini kabul ettiğiniz kişileri takipçiniz olmaktan çıkartmak istiyor iseniz, son güncelleme bunu yapmanıza olanak sağlıyor. İstediğiniz bir kişiyi takipçilerinizden çıkardığınız an sizin hakkınızda hiçbir bildirim yada haber göremeyecek. Bu ufak çaplı güncelleme, gelecek haftalarda paylaşılmış olacak.



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