

Popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram'a, önümüzdeki günlerde gelecek güncelleme ile birlikte bir takım yenilikler gelecek. Yenilikler ilk etapta güvenlik temelli.







Gelen güncelleme ile birlikte kullanıcılar, güvenlik bazlı olmak üzere bir takım yeni özelliklere sahip olacaklar.







Artık yorumları kapatabileceksiniz







Şirketin CEO'su Kevin Systrom tarafından duyurulan yeni güncelleme ile birlikte Instagram'ın daha güvenli olması hedefleniyor.







Daha önceden ünlüler dahil olmak üzere çok kısıtlı bir kullanıcı kitlesi tarafından kullanılabilen yorumları devre dışı bırakma, artık tüm hesaplar için geçerli olacak. Kullanıcı, herhangi bir gönderi eklerken son aşamada "Gelişmiş Ayarlar" butonuna tıklayarak yorumları kapatmak için gerekli olan seçeneği bulabilecekler.







Aynı zamanda güncelleştirme ile birlikte artık yorumlarıda tıpkı gönderilerde olduğu gibi beğenebilecek, diğer bir değişle kalp atabileceksiniz.







Gizli hesap kullananlara yeni bir özellik!







Hesabınızı gizli olarak kullanıyor ve takipçi olarak kabul ettiğiniz bazı kişileri artık takipçiniz olmaktan çıkartmak istiyorsanız, yeni güncellemeyle bunu yapabileceksiniz. Takipçilerinizden çıkarttığınız kişiler durum ile ilgili herhangi bir bildirim veya haber, almayacaklar.







kaynak:haber7