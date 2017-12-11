INSTAGRAM'DA 2017'NİN ENLERİ AÇIKLANDI, İSTANBUL DA LİSTEDE
Her kulvarda 2017'nin "enleri" belirlenmeye devam ediyor. Instagram da 2017 biterken, uygulamada en popüler şehirleri, lokasyonları, hashtagleri, filtreleri ve daha nicesini açıkladı.
2017 yılını geride bırakırken, her uygulama kendi trendlerini kullanıcılarıyla paylaşıyor. Intagram'da en popülerlerini açıkladı ve senenin öne çıkanları şöyle oldu:
EN ÇOK FOTOĞRAFI PAYLAŞILAN ŞEHİRLER
1. New York2. Moscow3. London4. Sao Paulo, Brazil5. Paris6. Los Angeles7. St. Petersburg8. Jakarta, Indonesia9. Istanbul10. Barcelona
EN ÇOK FOTOĞRAFI PAYLAŞILAN LOKASYONLAR
1. Disneyland, Anaheim, Calif.2. Times Square, New York3. Central Park, New York4. Eiffel Tower, Paris5. Tokyo Disneyland6. Disney's Magic Kingdom, Orlando7. Louvre Museum, Paris8. Brooklyn Bridge, New York9. Disney California Adventure Park, Anaheim, California10. Las Vegas Strip
EN ÇOK FOTOĞRAFI PAYLAŞILAN MÜZELER
1. Louvre Museum, Paris2. The Metropolitan Museum of Art, New York3. The Museum of Modern Art, New York4. Los Angeles County Museum of Art5. British Museum, London6. American Museum of Natural History, New York7. Whitney Museum of American Art, New York8. Victoria and Albert Museum, London9. Natural History Museum, London10. Museum of Ice Cream, Los Angeles
EN ÇOK KULLANILAN HASTHAGLER
1. #Love (Aşk)2. #Fashion (Moda)3. #PhotoOfTheDay (Günün fotoğrafı)4. #Photography (Fotoğraf)5. #Art (Sanat)6. #Beautiful (Güzel)7. #Travel (Seyahat)8. #Happy (Mutluluk)9. #Nature (Doğa)10. #PicOfTheDay (Günün karesi)
POPÜLARİTESİ EN ÇOK ARTAN HASTHAG'LER
1. #Photography (Fotoğraf)2. #TravelPhotography (Seyahat fotoğrafları)3. #Memes4. #Summer2017 (2017 yazı)5. #NaturePhotography (Doğa fotoğrafları)6. #Meme7. #Travel (Seyahat)8. #FitnessMotivation (Egzersiz motivasyon)9. #BTS10. #Photographer (Fotoğrafçı)
EN ÇOK KULLANILAN FİLTRELER
1. Clarendon2. Gingham3. Juno4. Lark5. Moon
Kaynak: haberinburada
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