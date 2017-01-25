Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 5 Tutuklama
Suyunuza Her Gün Karbonat Atarsanız...
İstanbul'da Uçuşlara 'olumsuz Hava' Engeli
Aleyna Tilki'den Yeni Beste!
Rdx Patlayıcılarını Reina Katliamcısına Gönderecekti
Chp'den Sosyal Medyadaki 'evet' Kampanyasına Tepki
Lavrov'dan 'astana' Açıklaması
Ak Parti Başkan Yardımcıları Chp'li Tezcan'a Dava Açtı
Köprüdeki İndirim Trafiği Yüzde 30 Artırdı
Bu Nedenler Kadın Kanserine Yol Açıyor!
Karadeniz'de Didik Didik Terörist Arıyorlar
Ay Sonunda Artık 24 Saat Boyunca Hizmet Verecek
İstanbul'da Kar Alarmı; Kriz Masası Kuruldu
Hidrojen Yakıt Yaygınlaşacak Mı?
Asena Atalay'dan Caner Erkin'e İkinci Şok
Emekliye Promosyon Tarihi Belli Oldu!
Chelsea, Muslera'yı Listesine Aldı
Bolu Merkezli Fetö/Pdy Operasyonunda 20 Gözaltı
Kaymakam Uçağa Binerken Gözaltına Alındı
Çinli İşadamları Türkiye'ye Hayran Kaldı

ınstagram'da canlı yayın resmen başladı

INSTAGRAM'DA CANLI YAYIN RESMEN BAŞLADI

Instagram, Periscope veya Facebook Live gibi, canlı video yayını özelliğine kavuştu, kısa süre önce kavuşmuştu. Nihayet bu özellik, artık Türkiye'de kullanıma sunuldu.

Tarih : 25 Ocak 2017, 10:07
Puan Ver : Instagram'da Canlı Yayın Resmen Başladı(6/10)6


Instagram, Periscope veya Facebook Live gibi, canlı video yayını özelliğine kavuştu, kısa süre önce kavuşmuştu. Nihayet bu özellik, artık Türkiye'de kullanıma sunuldu.



Yeni özellik, aynı Stories'te video yayınlar gibi, kullanıcının video kayıt yapmasına imkan tanıyor ancak yayın canlı yapılıyor. Videonun üzerinde küçük bir "Live/Canlı" ifadesi yer alıyor.



Canlı yayınlar aynı zamanda keşfet sekmesinde, kullanıcıyı takip etmeyen diğer kullanıcılara da görünüyor.



Intagram ayrıca, Direct Mesaj üzerinden silinebilen fotoğrafları da hayata geçirdi. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, onları takip eden diğer kullanıcılara dilediği zaman silinebilen fotoğraflar gönderebilecek.



Eğer fotoğrafı alan kişi ekran görüntüsü almaya kalkarsa, fotoğraf sahibine bilgi gidecek. Ayrıca kullanıcıya video gönderildiyse ve video tekrar izlenirse yine video sahibine bilgi ulaşacak.



shiftdelete.net'in haberine göre kaybolan mesajlar özelliği bugünden itibaren Instagram hesaplarında kullanıma açılıyor. Live video özelliği ise parti parti kullanıcıların hesaplarına ulaşacak.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Instagram  Da  Canlı  Yayın  Resmen  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER