

Instagram, kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Bugün yayınlanan güncelleme ile birlikte Instagram Hikayeler yeni özelliğine kavuştu.







Artık Instagram'da hikayelerde dolaşırken, arkadaşlarınızın hikayelerine fotoğraf ve video ile cevap verebilmenize olanak sağ







Instagram Hikayeler'e önemli yenilikler ekleyen sosyal medya devi, ayrıca bir başkası sizin hikayenizin ekran görüntüsünü aldığında, anında size bildirim göndereceği yeni güncellemeyle kullanıcılara sundu.







Android ve iOS kullanıcıları için bugün itibariyle kullanıma sunulan bu güncellemeyi indirmediyseniz, App Store veya Google Play Store üzerinden indirebilirsiniz.







Her geçen gün büyümeye devam eden Instagram, sunduğu yeni özellikleriyle birlikte Hikayeler kısmına önemli özellikler eklemiş oldu. Kısacası bugün eklenen özellikle ekran görüntüsü alırken bir kez daha düşünmemiz gerekecek.