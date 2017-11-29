INSTAGRAM'DA TESADÜFEN GÖRDÜĞÜ BİR FOTOĞRAF İLE ALDATILDIĞINI ÖĞRENDİ
Yulia Agranovych isimli kadın, Instagram'da gezinirken başka bir kadının hesabında kendi yatak odasından çekildiği anlaşılan bir manzara fotoğrafı görünce aldatıldığını fark etti.
Rusya'nın St. Petersburg şehrinde yaşayan Yulia Agranovych isimli kadın, Instagram'da gezerken öyle bir kare gördü ki beyninden vurulmuşa döndü. Fotoğraf, kendi yatak odasının balkonundan çekilmişti.
INSTAGRAM ÖNERDİ, KENDİ ODASINI GÖRDÜ
Diş hekimi olan Yulia, mesleğine başlamadan önce kısa bir süre modellik de yapmıştı. Bir sabah gayet normal bir şekilde Instagram'da dolaşırken bir hesap dikkatini çekti. Instagram'ın Yulia'ya önderdiği hesapta pek çok ortak abone olması kadının ilgisini çekince fotoğrafları aşağıya doğru kaydırmaya başladı. Gözüne takılan bir fotoğraf hemen dikkatini çekti çünkü tam olarak kendi yatak odasının balkonundan çekilmişe benziyordu. Kendi manzarası ile birebir aynı olan fotoğrafı görünce biraz daha gerilere giden kadın, başka bir şok daha yaşadı. Vlada Abramovich isimli kadının hesabında, kadının Yulia'nın kocasıyla çekilmiş fotoğrafları da vardı.
"KOCAMIN YATAK ODASINDAN GÜZEL MANZARA"
(Vlada Abramovich)
Nazar Grynko isimli kocasının kendisini aldattığını tesadüfen fark eden kadın, fotoğrafın altına "Kocamın yatak odasından güzel bir manzara" yazdı. Kocası başta durumu inkar ederek, eşi uzaktayken bazı arkadaşlarını evine içki içmeye davet ettiğini, fotoğrafın da o zaman çekilmiş olabileceğini söyledi.
BU TEK VUKUATI DEĞİLMİŞ
Yulia araştırmasını derinleştirince kocası, sadece Vlada ile değil, başka kadınlarla da birden fazla ilişki yaşadıını kabul etmek zorunda kaldı. Tüm bu kadınlarla temasa geçen Yulia, hiçbirinin adamın evli olduğunu bilmediğini öğrendi.
BOŞANIYORLAR
Kısa süre içinde kocasından boşanacağını açıklayan kadın, "İnsanlar asla değişmez, onunla beraber olmayı kabul edecek bir kadın bulursa ona mutluluklar diliyorum" dedi.
Kocasını Instagram sayesinde yakalayan kadın, Vlada'nın sayfasına girip "Teşekkürler Vlada Abramovich. Bana iyi bir ders veren, deneyimli bir kadınsın" yazdı.
(Nazar Grynko)
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
- İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Genç Kız, Kendisini Taciz Eden Sapığı Görüntüleyip Yakalattı
- Polis Toma'yla Islattı, Eylemciler Çöp Konteynerlerini Yakarak Isındı
- Melania Trump'ın Noel Süslemeleri Sosyal Medyayı Korkuttu
- Türkiye'ye Sığınan Ypg Sözcüsü, Talimatlar Kandil'den Dedi, Pkk'nın Abd'yle Kirli İlişkisini Anlattı
- Havalimanındaki X-Ray Cihazından Geçen Yaşlı Çiftin Bavulundan 200 Hamam Böceği Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar