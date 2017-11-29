Yulia Agranovych isimli kadın, Instagram'da gezinirken başka bir kadının hesabında kendi yatak odasından çekildiği anlaşılan bir manzara fotoğrafı görünce aldatıldığını fark etti.

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde yaşayan Yulia Agranovych isimli kadın, Instagram'da gezerken öyle bir kare gördü ki beyninden vurulmuşa döndü. Fotoğraf, kendi yatak odasının balkonundan çekilmişti.

INSTAGRAM ÖNERDİ, KENDİ ODASINI GÖRDÜ

Diş hekimi olan Yulia, mesleğine başlamadan önce kısa bir süre modellik de yapmıştı. Bir sabah gayet normal bir şekilde Instagram'da dolaşırken bir hesap dikkatini çekti. Instagram'ın Yulia'ya önderdiği hesapta pek çok ortak abone olması kadının ilgisini çekince fotoğrafları aşağıya doğru kaydırmaya başladı. Gözüne takılan bir fotoğraf hemen dikkatini çekti çünkü tam olarak kendi yatak odasının balkonundan çekilmişe benziyordu. Kendi manzarası ile birebir aynı olan fotoğrafı görünce biraz daha gerilere giden kadın, başka bir şok daha yaşadı. Vlada Abramovich isimli kadının hesabında, kadının Yulia'nın kocasıyla çekilmiş fotoğrafları da vardı.

"KOCAMIN YATAK ODASINDAN GÜZEL MANZARA"

(Vlada Abramovich)

Nazar Grynko isimli kocasının kendisini aldattığını tesadüfen fark eden kadın, fotoğrafın altına "Kocamın yatak odasından güzel bir manzara" yazdı. Kocası başta durumu inkar ederek, eşi uzaktayken bazı arkadaşlarını evine içki içmeye davet ettiğini, fotoğrafın da o zaman çekilmiş olabileceğini söyledi.

BU TEK VUKUATI DEĞİLMİŞ

Yulia araştırmasını derinleştirince kocası, sadece Vlada ile değil, başka kadınlarla da birden fazla ilişki yaşadıını kabul etmek zorunda kaldı. Tüm bu kadınlarla temasa geçen Yulia, hiçbirinin adamın evli olduğunu bilmediğini öğrendi.

BOŞANIYORLAR

Kısa süre içinde kocasından boşanacağını açıklayan kadın, "İnsanlar asla değişmez, onunla beraber olmayı kabul edecek bir kadın bulursa ona mutluluklar diliyorum" dedi.

Kocasını Instagram sayesinde yakalayan kadın, Vlada'nın sayfasına girip "Teşekkürler Vlada Abramovich. Bana iyi bir ders veren, deneyimli bir kadınsın" yazdı.

(Nazar Grynko)

Kaynak: haberinburada