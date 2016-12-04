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ıntel, kendini sürebilen araç piyasasına girdi

INTEL, KENDİNİ SÜREBİLEN ARAÇ PİYASASINA GİRDİ

Intel, otonom(Kendini kendini sürebilen araç) araç dünyasına önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Amerikalı teknoloji firması, Ocak 2017'de düzenlenecek CES organizasyonunda kozlarını oynayacak.

Tarih : 04 Aralık 2016, 17:22
Puan Ver : Intel, Kendini Sürebilen Araç Piyasasına Girdi(7/10)6


Intel, fazla deneyim sahibi olmadığı otonom araç piyasasında sesini duyurmak için büyük bir eylemde bulunma niyetinde. Intel öncelikle Core i7 işlemcilerini, otonom aracın beyni olabilmeleri amacıyla yeniden programlayıp, modifiye edecek.



Amerikalı teknoloji devi öncelikle Mobileye ile işbirliği yapma kararı aldı. Mobileye, Tesla'nın pek çok projesinin ardındaki beyin takımı olarak tanınıyor. Amerikalının, ortaklığı kurduğu bir diğer şirket ise otomobil parçası üreticisi Delphi… New York Times'ın haberine işlemci üreticinin planı; Mobileye EyeQ mimarisi ile kendi işlemci mimarisini tek potada eritmek ve böylece mükemmel otonom araç için dev bir adım atmak.,



Lüks Otomobil Üretici BMW ile Ortaklık!



Teknoloji devi, faaliyet gösterdiği her sektörde olduğu gibi bu sektörde de alçak gönüllü davranmayacak. Şirketin Şef Mühendisi Brian Krzanich, “Projeye ilk etapta 250 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Her zamanki gibi mükemmelin peşindeyiz.” ifadelerini kullanıyor.



Üstelik Intel ve Mobileye ikilisi, dünyanın en popüler premium otomobil firmalarından  BMW ile anlaşma yapmış durumda. Büyük üçlünün ilk eserlerini, 2021 tarihinden itibaren yollarda görmeye başlayacak. Son anda bir terslik gerçekleşmezse, şirket; Ocak ayında Amerika'nın Los Angeles şehrinde düzenlenecek CES organizasyonunda gerekli tüm açıklamalar yapılacak.








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