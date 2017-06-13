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ıntel, qualcomm ve microsoft ile gerilime çok yakın

INTEL, QUALCOMM VE MİCROSOFT İLE GERİLİME ÇOK YAKIN

Qualcomm ve Microsoft'un ARM tabanlı Windows 10 PC konusunda ortaklığa gitmeleri teknloji devi Intel'i çok memnun etmiş gözükmüyor. Yayımlanan blog yazısı dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Tarih : 13 Haziran 2017, 10:26
Puan Ver : Intel, Qualcomm Ve Microsoft İle Gerilime Çok Yakın(8/10)6


Qualcomm ve Microsoft'un  ARM tabanlı Windows 10 PC konusunda ortaklığa gitmeleri teknloji devi Intel'i çok memnun etmiş gözükmüyor. Yayımlanan blog yazısı dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.



Yakın zamanda gerçekleşen Computex fuarında ARM tabanlı Windows 10 PC üretimini kimin üstleneceği konusunda karar verilmişti. Snapdragon 835 bulunan ürünler birçok kişi tarafından merakla beklenirken, işlemci devi Intel ise bu durumdan pek memnun kalmamıştı.



İşlemci devi paylaştığı yazı içinde, kendilerine ait olan patentlerin izin olmadan kullanılamayacağını ve fikri mülkiyet haklarına saygı gösterilmesini istediklerini belirtmişti. Firma ayrıca x86 teknolojisinin kendilerinde muhafaza edildiğini ve kullanım lisansını vermediklerini açıkça belirtiyor. Sadece bununla kalmayıp bu teknolojileri muhafaza etmek için 1.600'den fazla patent bulunan bir portföye sahip olduklarının altını çiziyor.



Sonuç olarak ARM tabanlı ürünlerin piyasada yayılımının artması sonucunda bu gerilimin nasıl bir hal alacağını çok yakın zamanda bekleyip göreceğiz.



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