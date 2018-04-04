INTER-MİLAN DERBİSİNE ICARDİ'NİN GOLÜNÜ VAR SİSTEMİ İPTAL ETTİ
Serie A'da Milan'ın Inter ile karşılaştığı derbide, Inter'in Mauro Icardi ile bulduğu golü VAR, Arjantinli futbolcunun ofsayt olduğu gerekçesiyle geçersiz saydı.
Serie A'da, Davide Astori'nin yaşamını yitirmesi nedeniyle bugüne ertelenen Milan - Inter maçına VAR damga vurdu.
38. dakikada Inter, Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti.
GOLÜN OFSAYT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Ancak Arjantinli yıldızın gol öncesi ofsaytta olduğunu tespit eden VAR, golü iptal ettirdi.
Kaynak: haberinburada
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