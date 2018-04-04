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Inter-Milan Derbisine Icardi'nin Golünü VAR Sistemi İptal Etti

INTER-MİLAN DERBİSİNE ICARDİ'NİN GOLÜNÜ VAR SİSTEMİ İPTAL ETTİ

Serie A'da Milan'ın Inter ile karşılaştığı derbide, Inter'in Mauro Icardi ile bulduğu golü VAR, Arjantinli futbolcunun ofsayt olduğu gerekçesiyle geçersiz saydı.

Tarih : 04 Nisan 2018, 21:30
Puan Ver : Inter-Milan Derbisine Icardi'nin Golünü Var Sistemi İptal Etti(6/10)2

Serie A'da, Davide Astori'nin yaşamını yitirmesi nedeniyle bugüne ertelenen Milan - Inter maçına VAR damga vurdu.

38. dakikada Inter, Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

GOLÜN OFSAYT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ancak Arjantinli yıldızın gol öncesi ofsaytta olduğunu tespit eden VAR, golü iptal ettirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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