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Inter, Nagatomo'nun fiyatını belirledi

INTER, NAGATOMO'NUN FİYATINI BELİRLEDİ

Inter, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Yuto Nagatomo'nun fiyatını 5 milyon euro olarak belirledi.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 02:00
Puan Ver : Inter, Nagatomo'nun Fiyatını Belirledi(7/10)3

Yuto Nagatomo için flaş gelişme! Galatasaray'ın devre arasında Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo için İtalya'dan flaş bir iddia geldi.

La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Inter, Japon oyuncu için Galatasaray'dan 4-5 milyon euro civarında bonservis bedeli talep ediyor.

Haberde; Galatasaray'ın Inter'in taleplerine yaklaştığı ve anlaşmanın yakın zamanda tamamlanabileceği kaydedildi.

Galatasaray'ın Nagatomo'nun performansından memnun olduğu ve transferini bitirmekte ısrarcı olacağı belirtildi.

NAGATOMO KALMAK İSTİYOR

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklama yapan Yuto Nagatomo, takımda kalmak istediğini söylemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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