Inter, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Yuto Nagatomo'nun fiyatını 5 milyon euro olarak belirledi.

Yuto Nagatomo için flaş gelişme! Galatasaray'ın devre arasında Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo için İtalya'dan flaş bir iddia geldi.

La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Inter, Japon oyuncu için Galatasaray'dan 4-5 milyon euro civarında bonservis bedeli talep ediyor.

Haberde; Galatasaray'ın Inter'in taleplerine yaklaştığı ve anlaşmanın yakın zamanda tamamlanabileceği kaydedildi.

Galatasaray'ın Nagatomo'nun performansından memnun olduğu ve transferini bitirmekte ısrarcı olacağı belirtildi.

NAGATOMO KALMAK İSTİYOR

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklama yapan Yuto Nagatomo, takımda kalmak istediğini söylemişti.

Kaynak: haberinburada