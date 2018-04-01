INTER TEKNİK DİREKTÖRÜ SPALLETTİ: GALATASARAY'DA İYİ OYNUYOR
Inter teknik direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray'da kiralık forma giyen oyuncuları Yuto Nagatomo için, "Orada gayet iyi performans sergiliyor. Ben de sergilediği oyundan memnunum." dedi.
Galatasaray'ın devre arasında Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo, gösterdiği performansla Sarı Kırmızılılar'ın beğenisini kazanmış durumda.
Bonservisinin alınıp alınmayacağı hâlâ merak konusu olan Japon sol bek için Inter'den hocası olan Luciano Spalletti'den flaş bir açıklama geldi.
Inter'in kendi sahasında Verona'yı 3-0'la devirdiği maçın ardından açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam, şu an başka takımlarda kiralık olarak forma giyen oyuncuları üzerine sorulan bir soruya şu şekilde yanıt verdi:
"SERGİLEDİĞİ OYUNDAN MEMNUNUM"
"Nagatomo, Galatasray'da çok iyi oynuyor. Orada gayet iyi performans sergiliyor. Ben de sergilediği oyundan memnunum."
Spalletti'nin bu yorumu, Japon yıldızın sezon sonunda yeniden Inter'e dönebileceği ihtimallerini arttırdı.
Kaynak: haberinburada
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