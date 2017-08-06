INTER, TOLGAY ARSLAN İÇİN BEŞİKTAŞ'A 2 MİLYON EURO + MEDEL'İ TEKLİF ETTİ
İtalyan devi Inter, Beşiktaş'tan Tolgay Arslan için yeni bir formül geliştirirken, Tolgay için Beşiktaş'ın istediği Gary Medel + 2 milyon Euro önerdi. Siyah-Beyazlılar, bu teklife sıcak bakmadı.
Kadrosunu yeni yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, stoper arayışlarını sürdürürken; İtalya'dan ilginç bir 'takas' teklifi geldi. Beşiktaş yönetimi uzun süredir İnter'de forma giyen tecrübeli stoper Gary Medel'i almak için İtalyan yetkililerle pazarlıklarını sürdürüyordu.
İNTER 5 MİLYON EURO İSTEDİ
İnter, Medel için 5 milyon Euro nakit para isterken, siyah-beyazlılar ise bu parayı ödeyemeyeceğini bildirdi. İtalyan temsilcisi ise bunun üzerine transferin rotasını değiştirdi ve Beşiktaş yönetimine farklı bir öneride bulundu.
"TOLGAY'I VERİN, MEDEL + 2 MİLYON EURO'YU ALIN"
İnter kulübü yetkilileri, sezon bittiğinde de talip oldukları ancak olumsuz yanıt aldıkları Tolgay Arslan için Beşiktaş'a, "Tolgay'ı bize verin, size Medel + 2 milyon Euro verelim" önerisini yaptı. Orman yönetimi ise İtalya'dan gelen bu teklifi yetersiz buldu ve "Medel'le birlikte 6 milyon Euro daha verirseniz, bu iş olur" yanıtını verdi. Şimdi gözler, İtalyan ekibinin vereceği yanıta çevrildi. Eğer İnter kulübü bunu kabul ederse, Gary Medel önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek imzayı atacak..
Kaynak: haberinburada
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