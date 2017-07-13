Beyninde Hasar Oluşan 20 Yaşındaki Gencin Futbol Hayatı Bitti
G20'de 20 Ülke Olduğunu Sanan Trump Alay Konusu Oldu
Internacional'li Oyuncu Nico Lopez, Attığı Golle Brezilya'ya Damga Vurdu
Galatasaray, Eski Oyuncusu Olcan Adın'a 2.9 Milyon Euro Ödeme Yapacak
9 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Korkunç Gerçek! Öldürüp Gömmüş
Erdoğan'dan Darbe Gecesi Tanklara Karşı Koyan Kadının Tehdit Edilmesine Sert Tepki
Şemdinli'de Pancar Toplamaya Giden 4 Vatandaş Mayına Basarak Yaralandı!
Uber İle Yandex Doğu Avrupa İçin Ortaklık Kuruyor
Trabzonspor, Eski Fenerbahçeli Nani İçin Kulübüyle Görüşmelere Başladı
Erdoğan Duyurdu: İçeri Girerken Bir Haber Aldım, Askerlerimiz 8 Teröristi Öldürdü
Röportaj Sırasında Gölete Düşen Çocuğu Kameraman Kurtardı
15 Temmuz'da İzmir'de Ulaşım Ücretsiz Olacak
Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Belli Oldu
Defalarca Bekaret Testi İsteyen Psikopat Damadın Eşi İntihar Etti!
2015 Başpehlivanı Orhan Okulu, Günde 1-2 Kilo Kuzu Çevirme Yiyerek Güreşe Hazırlanıyor
Borsa İstanbul Tarihi Rekorunu 104 Bin 641 Puana Taşıdı
Şehit Oğlunun Kanlı Bayrağını Yanından Ayırmıyor
Başakşehir Şampiyonlar Ligi Golcüsünü Buldu
Darbecinin 'hero' Tişörtüne Soruşturma! Tek Tek İncelenecekler
"Gs Ve Fb'ye Gitmeyeceğim." Diyen Gökhan, Yeni Takımını Buldu

Internacional'li Oyuncu Nico Lopez, Attığı Golle Brezilya'ya Damga Vurdu

INTERNACİONAL'Lİ OYUNCU NİCO LOPEZ, ATTIĞI GOLLE BREZİLYA'YA DAMGA VURDU

Internacional'de forma giyen Nico Lopez, ligdeki Ceara maçında attığı muhteşem golle Brezilya'ya adeta damga vurdu.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 18:20
Puan Ver : Internacional'li Oyuncu Nico Lopez, Attığı Golle Brezilya'ya Damga Vurdu(10/10)6

Brezilya Serie B'de Ceara, sahasında Internacional'i konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

NICO LOPEZ RESMEN ASTI!

Maçın 20. dakikasında defanstan seken topa ceza sahası yayına 2 metre mesafede çok iyi hareketlenen Nico Lopez, topun gelişine müthiş sert ve düzgün bir vuruş yaptı ve rakip kaleciyi mağlup etmeyi başardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Internacional  Li  Oyuncu  Nico  Lopez  Attığı  Golle  Brezilya  Ya  Damga  Vurdu  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER