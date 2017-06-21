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internet alışverişinde yeni dönem

İNTERNET ALIŞVERİŞİNDE YENİ DÖNEM

Amazon, "Prime Wardrobe" adıyla kullanıcıların önce giyim ürünlerini evlerinde deneyebileceği, sonra ücretini ödeyerek satın alabilecekleri bir hizmet başlatmaya hazırlanıyor

Tarih : 21 Haziran 2017, 09:25
Puan Ver : İnternet Alışverişinde Yeni Dönem(7/10)7


Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar internet üzerinden giyim, ayakkabı ve aksesuar kategorilerinden diledikleri en az üç ürünü seçebilecek. Ürünlerin kargoyla teslimatının ardından kullanıcılara ürünleri denemek için 7 gün süre verilecek.



Kullanıcılar beğenmedikleri ürünleri iade edebilecek, sadece ellerinde tuttukları ürünlerin ücretini ödeyecek. Böylece insanların giyim ürünlerini satın almadan önce denemeleri sağlanacak.



Dünyanın en büyük e-ticaret devinde başlayan bu sistemin yakın zamanda E-ticaret'de hızla büyüyen Türkiye'de de başlaması bekleniyor.



 



kaynak:haber7








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