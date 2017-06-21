

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar internet üzerinden giyim, ayakkabı ve aksesuar kategorilerinden diledikleri en az üç ürünü seçebilecek. Ürünlerin kargoyla teslimatının ardından kullanıcılara ürünleri denemek için 7 gün süre verilecek.







Kullanıcılar beğenmedikleri ürünleri iade edebilecek, sadece ellerinde tuttukları ürünlerin ücretini ödeyecek. Böylece insanların giyim ürünlerini satın almadan önce denemeleri sağlanacak.







Dünyanın en büyük e-ticaret devinde başlayan bu sistemin yakın zamanda E-ticaret'de hızla büyüyen Türkiye'de de başlaması bekleniyor.







kaynak:haber7