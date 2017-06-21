İNTERNET ALIŞVERİŞİNDE YENİ DÖNEM
Amazon, "Prime Wardrobe" adıyla kullanıcıların önce giyim ürünlerini evlerinde deneyebileceği, sonra ücretini ödeyerek satın alabilecekleri bir hizmet başlatmaya hazırlanıyor
Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar internet üzerinden giyim, ayakkabı ve aksesuar kategorilerinden diledikleri en az üç ürünü seçebilecek. Ürünlerin kargoyla teslimatının ardından kullanıcılara ürünleri denemek için 7 gün süre verilecek.
Kullanıcılar beğenmedikleri ürünleri iade edebilecek, sadece ellerinde tuttukları ürünlerin ücretini ödeyecek. Böylece insanların giyim ürünlerini satın almadan önce denemeleri sağlanacak.
Dünyanın en büyük e-ticaret devinde başlayan bu sistemin yakın zamanda E-ticaret'de hızla büyüyen Türkiye'de de başlaması bekleniyor.
kaynak:haber7
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