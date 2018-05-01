İçişleri Bakanlığı, sosyal medya ve internet üzerinde silah satışının engellenmesi amacıyla kurulan sanal devriye sistemine yivsiz tüfekleri de dahil etti.

İçişleri Bakanlığı, özellikle Facebook ve Instagram gibi sosyal medya sitelerinde ve internet üzerinde silah satışının engellenmesi amacıyla kurulan sanal devriye sistemine yivsiz tüfeklerin de dahil edildiğini kaydetti.

MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİ İÇİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA DİLEKÇE YAZDI

Ateşli silahlarla 2017 yılında 23 bin 498 olayın yaşandığı ifade edilirken, 2010 ile 2017 Eylül tarihleri arasında 2 bin 778 adet satıcılık belgesinin düzenlendiği kaydedildi. Aksaray'dan B.Y., TBMM Dilekçe Komisyonu'na, "silah taşıma ruhsatının süresinin uzatılıp yenilenmesi için Aksaray Valiliği'ne belgelerini vermesine rağmen olumsuz cevap aldığını belirterek mağduriyetinin giderilmesi" talebinde bulundu. B.Y.'nin dilekçesini işleme alan komisyon, konuyu İçişleri Bakanlığı'na sordu. Bakanlıktan Meclis'e gönderilen yanıtta şu bilgiler verildi:

YİVSİZ TÜFEKLERDE SATIŞ YASAĞINA DAHİL EDİLDİ

"2010 ile 2017 Eylül tarihleri arasında yıllara ve illere göre polis sorumluluk bölgesinde 2 bin 778 adet Satıcılık (Bayilik) Belgesi düzenlendi. İnternet üzerinden satışların engellenmesi için, özellikle Facebook ve Instagram gibi sosyal medya sitelerinde satışı yapılan ve usulsüz üretim olan yivsiz tüfek ve silah satışının engellenmesi amacıyla, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile koordine kurularak, yivsiz tüfekler de sanal devriye sistemine dahil edildi. Bu tarihe kadar usulsüz satışı yapılan 48 adet URL adresi tespit edildi. Adli ve idari işlemlerin yapılabilmesi için il emniyet müdürlüklerine bildirildi.

6 YAYIN KURULUŞUNA PARA CEZASI VERİLDİ

Televizyon üzerinden silah reklamının engellenmesi için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde; uydu üzerinden yayın yapan televizyonlarda yivsiz tüfek ve silahların tanıtımının önlenebilmesi amacıyla kurumlararası işbirliği sağlandı. RTÜK tarafından, altı adet yayın kuruluşuna ateşli silah reklamına yer vermeleri sebebi ile ilgili Kanunun 'Her türlü (ateşli veya ateşsiz) silah veya silah üreticisi ve satıcısının ticari iletişimine izin verilemez' hükmü gereğince her birine ayrı ayrı 14 bin 908'er TL idari yaptırım uygulandı.

KARGO ŞİRKETLERİNE CEZA VERİLECEK

Yivsiz tüfeklerin, mevcut mevzuata göre kargoyla gönderilmesi önünde bir engel bulunmamakta. Bu alana bir düzen getirmek ve yivsiz tüfek nakillerinin kargo-posta yoluyla güvenli bir şekilde yapılabilmesi ve faaliyet izin belgesiz-faturasız gönderiminin önlenebilmesi amacıyla 24 Ocak 2017 tarihli emrin yazı yayımlanarak silah üreticileri ve kargo-posta işletmelerine gönderildi. Usulüne uygun taşıma yapmayan kargo firmalarına her tüfek için 500 TL idari yaptırım uygulanmaktadır."

ATEŞLİ SİLAHLAR YÜZÜNDEN MEYDANA GELEN OLAYLAR

İçişleri Bakanlığı yazısına göre ateşli silahlarla meydana gelen asayiş olayları şöyle:

2015 yılında 25 bin 159 olay meydana geldi. Olayların yüzde 30.8'i genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, yüzde 20.6'sı kasten yaralama, yüzde 17.8'i tehdit, yüzde 4.7'si taksirle yaralama, yüzde 4.4'ü yağma (gasp), yüzde 2.6'sı kasten öldürme ve yüzde 19.2'i diğer olaylar...

2016 yılında 26 bin 818 olay yaşanırken, yüzde 31.1'i genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, yüzde 26.8'i kasten yaralama, yüzde 14'ü tehdit, yüzde 4.3'ü taksirle yaralama, yüzde 4.4'ü yağma (gasp), yüzde 3'ü kasten öldürme ve yüzde 16.5'i diğer olaylar...

2017 (10 ay) yılında 23 bin 498 olay yaşanırken, yüzde 31'i genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, yüzde 23.8'i kasten yaralama, yüzde 12.9'u tehdit, yüzde 3.8'i taksirle yaralama, yüzde 4.4'ü yağma (gasp), yüzde 3'ü kasten öldürme ve yüzde 21.3'ü diğer olaylar...

Kaynak: haberinburada