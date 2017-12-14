Ümit Özat Üzgün: Ölmemi İstiyorlar
Ibrahimovic'den Guardiola'ya Olay Sözler: Çalıştığım En Toy Teknik Direktördü
Fabrika İşçisiydi, Kendi İşini Kurup İhracata Başladı
Galatasaray, Arda Haberlerine Son Noktayı Koydu
Organize Çiftlik Geliyor! 150 İşletmeci Tek Çatı Altında Toplanacak
Walt Disney, Fox'un Eğlence Varlıklarını Satın Aldı
Merkez Bankası Faizleri Artırdı, Dolar 3,88 Tl'ye Yükseldi
İnternetin Babası Mustafa Akgül, Hayatını Kaybetti
Erdoğan'dan Esnafa, Yetime, Engelliye, Annelere Müjde Üstüne Müjde
Alman Ekibi Stuttgart, Cenk Tosun İçin 10 Milyon Euro Teklif Edecek
Fikret Orman: Vida Transferinin Olmama İhtimali De Var
Erdoğan'dan İş Adamlarına Artı 2 İstihdam Çağrısı
Şenol Güneş 3 Futbolcuyu Kulübeye Yolladı
Sesli Komutlarla Yönetilen Akıllı Telefonlar Geliyor
Süper Ligde Haftanın Hakemleri Belli Oldu
3 Katlı Mega Projede Kat Düzeni Değişiyor
Renault Dergi Yayıncısı Challenges Group'a Ortak Oldu
Dün Gece Şov Yapan Valbuena, Aykut Kocaman'a Mesaj Yolladı
Fenerbahçe'nin İstediği Zeca, Kulübüyle Sözleşmesini Feshetti
Merkezi Yeterlilik Kurumu, Mesleklere Standart Getiriyor

İnternetin Babası Mustafa Akgül, Hayatını Kaybetti

İNTERNETİN BABASI MUSTAFA AKGÜL, HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'nin internet ile tanışmasında önemli katkıları olan Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akgül, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Tarih : 14 Aralık 2017, 17:40
Puan Ver : İnternetin Babası Mustafa Akgül, Hayatını Kaybetti(5/10)1

Türkiye'de 'internetin babası' olarak kabul edilen Akgül, tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde vefat etti. Cenazesi, 15 Aralık Cuma günü ikindi namazını müteakiben Doğramacızade Ali Paşa Cami'sinde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında defnedilecek.

MUSTAFA AKGÜL KİMDİR?

Akgül, 10 Mayıs 1948 tarihinde doğdu, 1970'de ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden, 1974 ODTÜ Matematik Bölümünden mezun oldu, 1981'de Waterloo University'den (Kanada) Combinatorics and Optimization üzerine doktora derecesini aldı.

İnternet Kurulu, Kamunet Teknik Kurulu, TOBB Sektör Kurulu üyelikleri ve Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapan Akgül, İnternet Teknolojileri Derneği ve Linux Kullanıcıları Derneği başkanlık görevlerinde de bulundu.

İnet-tr İnternet Konferansları, Akademik Bilişim ve İnternet Haftası'nı düzenleyen ekibin başında yer alan Akgül, ilk basılı Türkçe internet kitabı olan 'İnternet: Bilgiye Erişimin Yeni Araç ve Olanakları'nın yazarıydı.

University of Delaware ve North Carolina State University'de misafir hocalık yapan Akgül, 1987'den beri Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi olarak çalışıyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İnternetin  Babası  Mustafa  Akgül  Hayatını  Kaybetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER