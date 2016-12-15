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İNTERNETSİZ INSTAGRAM DÖNEMİ

2012 yılında 1 milyar dolar karşılığında Facebook'un bünyesine katılan popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu platforma eklediği yeni özelliği ile bir kez daha gündemde.

Tarih : 15 Aralık 2016, 10:38
Puan Ver : İnternetsiz Instagram Dönemi(7/10)4


Bir süredir merakla beklenen özellik Instagram'ın son güncellemesi ile kullanıma girdi.



Söz konusu özellik ile kullanıcılar beğendikleri bir fotoğrafı kaydetme imkanına kavuştu.



Aynı özellik sayesinde kullanıcılar bu karelere internetleri yokken (çevrimdışı) bile erişebilecek.



Instagram'da internetsiz kullanımın ilk adımı olarak adlandırılan kaydedilen paylaşımlar, Instagram'da beliren yeni bir sekmenin altında saklanıyor.



Bir paylaşımı kaydetmek için tek yapmanız gereken ise görselin sağ altındaki ayraç işaretine tıklamak.



Videolar da bu özellik kapsamında kaydedebilinecek.


 


 


kaynak:ntv







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