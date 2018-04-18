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İnternetteki Çocuk İstismarı Görüntülerindeki Korkutucu Artış
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İnternetteki çocuk istismarı görüntülerindeki korkutucu artış

İNTERNETTEKİ ÇOCUK İSTİSMARI GÖRÜNTÜLERİNDEKİ KORKUTUCU ARTIŞ

İnternet Gözlem Vakfı'nın açıklamasına göre, internette çocukların cinsel tacize uğradığını gösteren görüntülerin sayısında büyük bir artış yaşandı.

Tarih : 18 Nisan 2018, 10:30
Puan Ver : İnternetteki Çocuk İstismarı Görüntülerindeki Korkutucu Artış(8/10)4

Yıllık raporunu yayınlayan İnternet Gözlem Vakfı (IWF), 2016 yılında çocukların cinsel taciz görüntülerini yayınlayan 57 bin site tespit ettiklerini, bu sayının geçen yıl 78 bine yükseldiğini duyurdu.

Sürekli bu tür görüntüleri arayan ve kaldırılmaları için çaba gösteren IWF, 80 bin ayrı istismar belgelediklerini söyledi.

ÜÇTE BİRİ SELFIE

Rapora göre internette yer alan fotoğrafların üçte biri selfielerden oluşuyor.

ÜNLÜ ETKİSİ

Özellikle 11-15 yaş arası gençlerin selfilerinde artış yaşanırken uzmanlar bunu gençlerin idollerinin internette çıplak fotoğraflarını paylaşmasına bağlıyor.

IWF Başkan Vekili Fred Langford, "Bu ünlüler gençlerin büyüyünce olmak istediği kişiler. Onlara "kahramanlarınızın davrandığı gibi davranmayın" demek çok zor" dedi.

KENDİLERİNİ GİZLİYORLAR

Örgüt "gizli sitelerin" sayısında da artış gördüklerini, bu tür sitelerin ana sayfasına girildiğinde normal bir site gibi gözüktüğünü fakat belirli yerlere tıkladıktan sonra çocuk istismarı fotoğraflarının görünür hale geldiğini belirtti.

Genellikle para talep eden bu tür sitelerin sayısı da bin 572'den 2 bin 909'a çıktı.

Bu tür görüntülerin yalnızca kendi çabalarıyla engellenemeyeceğini vurgulayan IPW, bunun için istismarcıları engelleyecek kapsayıcı bir stratejiye ihtiyaç olduğunu açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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