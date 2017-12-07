İNTERNETTEN SATILAN BIÇAKLAR, ÇOCUKLAR ARASINDA HIZLA YAYILIYOR
Türkiye'de yüz binlerce kişinin oynadığı CS GO oyunundaki bıçakların gerçeği, internet üzerinden 80 TL'ye satılıyor. 18 yaşından küçük çocukların da ulaştığı bıçaklar, tehlike saçıyor.
Dünyada 19 milyon, Türkiye'de ise yüz binlerin bilgisayar veya mobil telefonlardan oynadığı CS GO'da kullanılan bıçakların gerçeği, bu oyunun tutkunu çocuklara internet üzerinden 80 TL'ye satılıyor.
ÇOCUKLAR İÇİN TEHLİKE SAÇIYOR
Dünyada ve Türkiye'de pek çok kişi tarafından online oynanan CS GO adlı oyun, çocuklar için tehlikeli hale geldi. Nedeni ise bir savaş oyunu olan olan CS GO'da kullanılan sanal bıçakların gerçeklerinin yapılıp satılmaya başlanması. Oynayan kişi, CS GO'da kazandığı sanal paralarla renkli motiflerle giydirilen bıçak ve silahları yüksek bedellerle satın alıyor. Sanal bıçaklar bahis siteleri aracılığıyla 4 bin, silahlar ise 7 bin 500 liraya kadar alıcı buluyor. Oyunda kullanılan bıçağı satamayan çocuklar, bahis siteleri aracılığıyla sanal parayı nakide çeviriyor. Türkiye'de yüz binlerce kişinin bilgisayar veya mobil telefonlardan oynadığı oyun için asıl tehlike burada başlıyor.
PASLANMAZ ÇELİK VE KESİCİ
Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre online oyunda rağbet gören, yüksek rakamlara satılan sanal bıçakların gerçeği dünyada olduğu gibi Türkiye'de de satışa sunuldu. İstanbul merkezli bir firma, sanal bıçağın gerçeğini sosyal medya üzerinden 80 liradan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Instagram hesabından "CS GO bıçakları paslanmaz çelikten ve kesici" tanıtım yapan şirket, elden ödeme ve kargoyla "gerçek" bıçakları çocuklara gönderiyor. Habertürk'ün ulaştığı firma yetkilisi, 18 yaşından küçüklere ailesinin onayı olmadan satış yapmadıklarını söylese de hesaptan paylaşılan bıçak fotoğraflarına yorum yapanların çoğu çocuklar.
'KUMARA DÖNÜŞTÜ'
Oyun ve sanal gerçeklik uzmanı Sinan Akkol, bu bıçakların sadece Türkiye'de değil tüm dünyada çocuklara satıldığını ifade etti. Bıçakların sanalda 100-1000 dolar arasında yüksek fiyatlardan satıldığını kaydeden Akkol, "Bıçaklar ve silahların hepsinin ayrı bir ismi ve anlamı var. Nerede kullanıldığına dair bilgiler veriliyor. Çocuklar bunu bir övünç malzemesi olarak kullanıyor. Bir de bunların paraya dönüştürüldüğü bahis siteleri var. Bu adeta kumara dönüştü" dedi. Oyun uzmanı İlker Karaş da oyunu üreten firmanın aldığı tüm önlemlere rağmen bu tarz sorunlarla karşılaşılabildiğini söyledi. Karaş, "Oyun şiddet içermiyor. Aksine takım olmayı, birlikteliği öğretiyor. Futbolda ne kadar şiddet varsa bu oyunda da o kadar şiddet var. Global bir oyun olduğu için kötü amaçlı kullanımlara engel olunamıyor. Oyuncular eşyalarını, farklı ülkelerde açılan illegal sitelerde bahis aracı olarak kullanabiliyor. Bu şekilde sanal parayı gerçek paraya çevirebiliyorlar. Oyunun sahibi firma bunu yapanları tespit edip engellemeye çalışıyor" diye konuştu. Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Burhanettin Kaya, internet kumarbazlığının çocuklara kadar ulaştığını söyledi.
Çocuklar internetten satın aldıkları gerçek silahlarla çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşıyor
CS GO OYUNU
CS GO dünyada en fazla oynanan online bilgisayar oyunlar arasında. Dünyada 19 milyon kişi oyunu satın aldı. 600 bin online oyuncuyla anlık oyun rekoru kırdı. Türkiye'de yüzbinlerce kişinin oyunu oynadığı tahmin ediliyor. Oyunda teröristler ve polislerden oluşan 5'er kişilik 2 takım yer alıyor. Her oyuncu raunt başında silah satın alıyor. Öldürülen adam sayısı ve kazanılan oyun başına rütbe ve sanal para kazanılıyor. Kazanılan paralarla, silahlar ve bıçaklar modifiye edilebiliyor. İsteyen bu silahları başka kullanıcılara gerçek paralara satabiliyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Trump'ın Kudüs Kararı Tansiyonu Yükseltti! Filistinliler, Gazze'de Sokağa İndi
- Çarpmanın Şiddetiyle Aracın Camından Yola Fırladı
- Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Bedelli Askerlik Düzenlemesi Yok
- Kar Yağışı Hayatı Felç Etti! 6 İlde Eğitime Kar Engeli
- İzmir'de Hastane Önüne Kadar Gelen 2 Kadın, İçeri Giremeden Takside Doğum Yaptı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yunanistan'da İkinci Lozan Restleşmesi! Erdoğan'dan Çipras'a: Lozan Sadece Ege Mi?
- Görenler Gözlerine İnanamadı! 120 Km Hızla Giden Arabanın Şoför Koltuğunda İlişkiye Girdiler
- Skandal! Google, Kudüs'ü Başkent Olarak İşaretledi
- Trump'ın Kudüs Kararının Altına Attığı İmza, Sosyal Medyayı Salladı
- Hayatlarında İlk Defa Deniz Gören Mülteci Çocukların Mutluluğu Görülmeye Değerdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar