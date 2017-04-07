

Kartal'da bir GSM operatöründe bilgisayar mühendisi olarak çalışan 36 yaşındaki Volkan Karadeli'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen M.A. (17), tutuklandı.







Kartal, Yukarı Mahalle Bayır Sokak'ta 3 Mart 2017'de bir GSM operatöründe bilgisayar mühendisi olarak çalışan Volkan Karadeli, işe gelmeyince evine giden arkadaşları tarafından bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunmuştu. Volkan Karadeli´nin sırtından ve kollarından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenirken, kapıda bir zorlama izi bulunamamıştı.







KATİL GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI







Olaydan sonra harekete geçen polis cinayetin işlendiği ev ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde saat 04.00 sıralarında bir kişinin yaya olarak binanın bulunduğu sokağa, daha sonra da Volkan Karadeli´nin bulunduğu daireye girdiği belirlendi. Görüntülerdeki kişinin aynı gün 3,5 saat sonra sabaha karşı saat 07.30 sıralarında binadan hızlı adımlarla ayrıldığı tespit edildi.







kaynak:habertürk