BKM'nin açıkladığı mayıs ayı verilerine göre internetten yapılan kartlı ödemeler rekor kırdı ve toplam kartlı ödemeler içindeki payı %15'e çıktı. Fiziki ödemelere göre ise en fazla internetten ödeme tercih edilen sektörler havayolları, seyahat acenteleri ve araba kiralama oldu.



Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) açıkladığı verilere göre banka kartları ve kredi kartları ile mayıs ayında toplam 57,7 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 51,8 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 6 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı. Buna göre önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı banka kartı ile ödemelerde %40, kredi kartı ile ödemelerde ise %11 oldu.



İnternetten ödeme alışkanlıklarının her geçen gün artmasıyla beraber BKM verilerine göre mayıs ayında toplam 8,5 milyar TL kartlı ödemeyle rekor kırıldığı görüldü. Buna göre 2016 yılı mayıs ayı ile kıyaslandığında internetten kartlı ödemelerde %46 oranında artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre %14 artış gösteren kartlı ödemelere göre çok daha hızlı büyüyen internetten kartlı ödemeler, toplam kartlı ödemelerin %15'ini oluşturdu.







kaynak:hürriyet