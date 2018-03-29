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İntihar Girişiminde Bulunan Caner'e Şok Yorum: Dayı Borcunu Öde
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İntihar girişiminde bulunan Caner'e şok yorum: Dayı borcunu öde

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN CANER'E ŞOK YORUM: DAYI BORCUNU ÖDE

Caner Toygar'ın intihar girişiminde bulunmadan önce yaptığı canlı yayında bir takipçisinin "Dayı şu borcu öde. Parfümcü ben" şeklinde yorum yapması okuyanları şoke etti.

Tarih : 29 Mart 2018, 09:30
Puan Ver : İntihar Girişiminde Bulunan Caner'e Şok Yorum: Dayı Borcunu Öde(5/10)1

Evlilik programlarıyla ünlenen Caner Toygar intihar teşebbüsünde bulundu. Beylikdüzü'nde bir hastanede tedavi altına alınan ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Caner'in intihar girişiminden önce yaptığı canlı yayında bir takipçisinin "Dayı şu borcu öde. Parfümcü ben" şeklinde yorum yapması dikkat çekti.

İşte görenleri şaşkına uğratan o yorum;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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